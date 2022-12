Višji prispevki ali omejitev košarice ali racionalizacija

V nadaljevanju preberite:

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je sprejela finančni načrt za leto 2023, v katerem predvideva 4,3 milijarde odhodkov. Nikoli še ni bilo v zdravstvenem sistemu toliko denarja in toliko zaposlenih, hkrati so čakalne dobe najdaljše in dostopnost na primarni ravni najslabša, pristojni minister Danijel Bešič Loredan ugotavlja, da nekaj v sistemu ni v redu.

Ministrstvo za zdravje in vodstvo ZZZS skupaj iščeta rešitev za to, je še dejal Bešič Loredan.

Dve tretjini odhodkov sta predvideni za zdravstvene storitve, po 15 odstotkov za zdravila in nadomestila plač, preostalo so stroški ZZZS in stroški za tujino.