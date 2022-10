Visokošolski sindikat Slovenije o nadaljevanju stavke

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) je 9. marca letos izvedel prvo samostojno stavko v visokem šolstvu, zdaj pa je predsedstvo VSS sprejelo sklep o začetki priprav na nadaljevanje stavke, in sicer »zaradi podcenjujočega in tudi žaljivega odnosa MIZŠ do potreb visokega šolstva, neutemeljenega zavračanja stavkovnih zahtev VSS in zaradi vladne diskriminatorne obravnave sindikatov ter nespoštovanja zavez«.

Novinarska konferenca Visokošolskega sindikata Slovenije, na kateri bodo pojasnili razloge za nadaljevanje stavke v visokem šolstvu.

»Organi VSS se bodo o datumu in obliki stavke ter morebitnih dopolnitvah stavkovnih zahtev odločili v kratkem. Pri tem bodo upoštevali tudi posledice vladnega zrušenja enotnega plačnega sistema in podelitve plačnih privilegijev izbranim skupinam javnih uslužbencev, ki jih je vlada že izvedla ali jih v kratkem še bo. V novih okoliščinah bomo našo tretjo stavkovno zahtevo, ki zadeva ustrezna plačna razmerja, nadgradili v zahtevo po novih uvrstitvah delovnih mest, ki so neposredno primerljiva s tistimi v zdravstvu in šolstvu, in uvedbi takšnih delovnih mest v skupinah J in B, ki bodo odražala zahtevnost dela na univerzi,« so zapisali na spletni strani VSS.

Vlada je, kot piše VSS, sindikatu sredi septembra poslala izhodišča za dvoje pogajanj: o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikata Sviz in o razrešitvi stavkovnih zahtev VSS. Ta izhodišča pa so, kot je v objavi zapisal dr. Gorazd Kovačič, predsednik VSS, izrazito asimetrična, saj pogajanja o plačnih zahtevah VSS usmerjajo na krovno pogajalsko skupino z argumentom, da se nanašajo na plačni sistem kot celoto. »Toda isti dokument sočasno priznava poseben status in ločeno obravnavo zahteve Sviza po uvedbi četrtega naziva v šolstvu in vzgoji, čeprav gre za precedens v enotnem plačnem sistemu. Ta bo vzgojiteljem in šolnikom omogočil podaljšanje poti napredovanj vse do višine plače izrednega profesorja, in to kljub neprimerljivi zahtevnosti dela in pogojev za napredovanje.«

VSS je na prvih dveh sejah pogajanj o razrešitvi svojih stavkovnih zahtev 29. septembra in 7. oktobra dodatno utemeljil svoje zahteve in zavrnil vladna pogajalska izhodišča. Pogajalska skupina MIZŠ se je zavezala pridobiti vsebinsko nov mandat do naslednje seje pogajanj. Na seji 21. oktobra pa so ugotovili, da MIZŠ nima novih pogajalskih izhodišč. Celo pri edinem približevalnem predlogu je pisno pojasnilo, da zanj nima vladnega mandata. Po mnenju sindikata je očitno, da ministrstvo pogaja na način zavlačevanja v škodo vseh zaposlenih v visokem šolstvu in celotne dejavnosti, za katero je neposredno pristojno.

Gorazd Kovačič FOTO: Blaž Samec/Delo

»Marčevsko stavko so podprli rektorji, dekani, študentska organizacija, odzivi so bili dobri in so vedeli, da smo naslovili dolgoletne probleme v visokem šolstvu. Prejšnja vlada se je sprenevedala, razen na zadnjem sestanku, ki je bila mišljena kot pridiga, udeležbo smo zavrnili, od nove vlade smo računali, da bo bolj dialoška. Imeli smo neformalen sestanek z vodstvo ministrstva in se dokaj strinjali o njej. To je bilo preden je bila pogajalska skupina imenovana,« je povedal Gorazd Kovačič.