Stavka 652 zavodov v vzgoji in izobraževanju

V stavki, ki jo je organiziral Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), pridružil pa se je tudi Visokošolski sindikat Slovenije, v celoti sodeluje 652 zavodov v vzgoji in izobraževanju, v nekaterih, kjer so danes odprli vrata pa stavka del zaposlenih. Po oceni glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja, je danes v stavki približno 40.000 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki želijo opozoriti na nespoštljiv odnos oblasti do njih.

Prenos v živo:

To je, po Štrukljevih besedah, najmnožičnejša stavka v zadnjih desetih letih, ki je posledica tega, da pristojni nočejo ovrednotiti dodatnih obremenitev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so spremljale epidemijo, in da je njihovo delo, v primerjavi s podobnimi profili v javnem sektorju, podcenjeno.

»To ni opozorilna enodnevna stavka. Končala se bo zgolj s stavkovnim sporazumom in uveljavitvijo zahtev. Danes se bo prekinila in nadaljevala, kot se bo stavkovni odbor odločil v ponedeljek,« je poudaril glavni tajnik Sviza in dodal, da bo za odločitev, kako naprej, zelo pomembno, kako bo ravnala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Jutri pričakujejo njeno vabilo na pogajanja, kot je napovedala.

»Če ga ne bo, bo to še ena od nekonsistentnih potez, ki jo bo vlada potegnila v odnosu do zaposlenih,« je dejal Štrukelj. Stavkajoči so pet do poldneva s simbolično gesto obrnili hrbet nespoštljivemu odnosu. »Občutek podcenjujočega odnosa oblasti je omniprezenten in popolnoma dominanten. Stavka se v veliki meri artikulira okrog boja za dostojanstvo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.«

Pol milijona vpletenih

V vrtcih je približno 86.000 otrok, v osnovnih šolah 193.000 učencev, v srednjih šolah 73.000 dijakov. Skupaj s starši in stavkajočimi se je današnja stavka dotaknila pol milijona ljudi. Do zdaj poteka brez težav, kar, po Štrukljevem mnenju, kaže na sposobnost učiteljstva, ko gre za organizacijo na visoki vsebinski in organizacijski ravni.

Po podatkih Sviza so starši v vrtce in šole pripeljali okoli 11.000 otrok, ponekod to predstavlja desetino vseh, ponekod manj. Zelo malo je bilo tistih, ki so nujno varstvo potrebovali v osnovi šolah, kar v sindikatu pripisujejo tudi pozivom staršem, naj z razumevanjem sprejmejo stavko, v vrtcih pa je število v polju pričakovanega. Zagotavljajo, da so za vse ustrezno poskrbeli.