Vlada danes o predlogu za pomoč slovenskim ribičem

Vlada bo na današnji seji med drugim obravnavala predlog novele zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško. Ta določa, da so ribiči upravičeni do nadomestila zaradi izpada prihodka, opredeljuje pa tudi pravno pomoč, ki jim je na voljo.

Vlada je pred tem v torek podala negativno mnenje o predlogu novele omenjenega zakona, ki ga je po majski razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) glede pritožb slovenskih ribičev proti Hrvaški zaradi izdajanja kazni za ribolov v Piranskem zalivu pripravila SDS.

Sodišče je namreč odločilo, da pritožbe ribičev niso dopustne, češ da bi pritožniki lahko predvideli, da bo njihovo ravnanje v spornih vodah predstavljalo prekrške v skladu s hrvaško zakonodajo.

Največja opozicijska stranka je v luči tega pripravila predlog spremembe zakona, po katerem bi vlada ribičem pomagala in jim med drugim v 30 dneh poravnala izterjane globe, tudi tiste, ki so še v zahtevkih. Globe naj bi skupno znašale 3,4 milijona evrov.

Po mnenju vlade bi plačilo glob, ki so jih ribičem izrekli hrvaški organi, pomenilo, da Slovenija priznava pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitražni razsodbi pripada Sloveniji.

Ob tem je vlada v torek sporočila, da pripravlja ustreznejši predlog spremembe zakona. Ta naj bi predvideval, da bo ribičem zagotovila oz. povrnila sredstva za plačilo glob in stroškov pravne pomoči, če bodo hrvaški organi začeli s prisilnimi izterjavami, ne bo pa glob avtomatično plačala.

Za petek je sicer predvidena izredna seja DZ, na kateri bodo poslanci obravnavali predlog SDS.