    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Vlada ima večinsko podporo za ukrepanje zoper Izrael

    Volivci koalicijskih strank plebiscitarno podpirajo prekinitev trgovanja z orožjem z Izraelom, pa tudi dodatne sankcije proti judovski državi.
    Protest v podporo Palestini ta teden je bil najbolj množičen do zdaj. FOTO: Blaž Samec
    Protest v podporo Palestini ta teden je bil najbolj množičen do zdaj. FOTO: Blaž Samec
    Uroš Esih
    9. 8. 2025 | 05:00
    Pred dobrim letom, tik pred evropskimi volitvami, je vlada Roberta Goloba priznala Palestino. Da je bila takratna odločitev pravilna, pritrjuje večina vprašanih v anketi, ki jo je za Delo izvedel Inštitut Mediana. Če izločimo delež tistih, ki menijo, da odločitev ni niti pravilna niti nepravilna, po oceni Delovega analitika Romana Zatlerja je to skupina z nevtralno držo, in tiste, ki ne vedo, kako se opredeliti, potem delež podpornikov priznanja Palestine naraste na dobri dve tretjini (68 odstotkov).

    Ker Izrael z nezmanjšano intenzivnostjo nadaljuje genocidno ravnanje v Gazi, je po treh sklopih omejevalnih ukrepov proti Izraelu pričakovati, da bo vlada Roberta Goloba uvedla nove sankcije zoper Izrael. Pri tem ima večinsko podporo slovenskih državljanov. Če pa upoštevamo voljo opredeljenih do tega vprašanja, potem delež podpornikov znaša dve tretjini. Dodatnim sankcijam pa so pretežno nenaklonjeni volivci Demokratov Anžeta Logarja (48 odstotkov) in volivci SDS (47 odstotkov).

    »Sankcije so še kako opažene, predvsem pa nastavljamo tudi ogledalo našim partnerjem v EU in drugod, ki ne naredijo dovolj. In upam, da bomo s tem do jeseni zbudili institucije EU, da dajo zares kaj konkretnega na mizo. Mednarodni skupnosti dajemo nujni zgled, ker potrebujemo EU, da ukrepa,« vidnost in namen slovenskih sankcij zoper Izrael komentira zunanja ministrica Tanja Fajon, ki pa se boji, da je za ljudi v Gazi že prepozno.

