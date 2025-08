Kljub vladnim ukrepom bo Slovenija še uvažala izraelske protioklepne sisteme

Slovenska vlada je prejšnji teden sklenila, da bo Slovenija kot prva država v EU uvedla embargo na uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega. Razen simbolnega učinka ukrep nima nobenega neposrednega učinka, Sloveniji pa bi lahko prinesel določene težave.

Ministrstvo za obrambo zaradi oboroženih spopadov od oktobra leta 2023 ni izdalo nobenega dovoljenja za izvoz vojaškega orožja in opreme v Izrael. Zadeva pa se zaplete pri klasifikaciji uvoza izraelske vojaške opreme, konkretno pri uvozu izraelskih protioklepnih sistemov spike, ki jih Slovenska vojska kot edine tovrstne uporablja že dolgo.

Protioklepni sistem spike je eden najpomembnejših oborožitvenih sistemov v delovanju Slovenske vojske. Nekateri kritiki ocenjujejo, da se je Slovenija s tem, da se je oprla izključno na izraelski protioklepni sistem, preveč varnostno izpostavila v odnosu z Izraelom.

Na ministrstvu za obrambo že dolgo trdijo, da izraelske sisteme spike in pripadajoče strelivo nabavljajo pri evropskem izvajalcu Eurospike, pri tem pa nimajo pogodbenega odnosa z izraelskim proizvajalcem, izraelskim državnim orožarjem, podjetjem Rafael.

Formalnopravno imajo rakete spike status evropskega izdelka, pri tem pa vsi vemo, da tehnologija in pomemben del komponent prihajata iz Izraela. Klemen Grošelj

Proizvajalec in dobavitelj sistemov spike je podjetje Eurospike, ki je v večinski lasti dveh velikih nemških podjetij Rheinmetall in Diehl Group. Tretji lastnik pa je izraelsko državno podjetje Rafael Advanced Defence Systems, ki je orožje spike razvilo in ga v neevropskih državah tudi samo proizvaja in trži.

Izogibanje embargom in sankcijam

»Velik del komponent prihaja iz Izraela, nato se sestavljajo v Nemčiji po izraelski licenci. Na koncu velja za orožje, proizvedeno v EU. A orožje je narejeno z izraelsko tehnologijo po izraelski licenci,« opozarja obramboslovec dr. Klemen Grošelj. Sogovornik pojasnjuje, da je izraelska vojaška industrija zgrajena na dveh postulatih. »Prvi je relativno visoka stopnja samozadostnosti. Po drugi strani pa je Izrael svojo orožarsko strukturo zgradil tako, da mu omogoča strukturno izogibanje različnim embargom in sankcijam.«

Formalnopravno imajo rakete spike status evropskega izdelka, pri tem pa vsi vemo, da tehnologija in pomemben del komponent prihajata iz Izraela, pravi Grošelj. Slovenska civilna družba od slovenske vlade zato še vedno zahteva celovit vojaški embargo na Izrael, »brez izjem in zalednih vrat«. Nevladniki so razočarani, da vlada uvoza raket izraelskega izvora ne prepove, ker jih izdeluje evropska izpostava, za katero vlada noče vedeti, da je v solasti izraelskega državnega proizvajalca orožja.

Izraelski časnik Haaretz je ob sprejetju slovenskih omejevalnih ukrepov citiral izjavo visokega izraelskega uradnika, ki je povedal, da trgovina z orožjem med Izraelom in Slovenijo ne obstaja, zato je odločitev slovenske vlade »popolnoma simbolična«. Tesni politični zaveznik vladajočega izraelskega režima Janez Janša pa trdi, da vladni ukrep nima nobenih materialnih posledic za Izrael, politično pa da Sloveniji škodi.