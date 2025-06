Tanja Fajon: Slovenija velja za precej radikalno državo v EU

V nadaljevanju preberite:

Z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon in dr. Marušo Tekavčič Veber, docentko na Katedri za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, smo govorili o genocidu v Gazi, ki je postal tudi notranjepolitična tema, in sankcijah zoper Izrael. Zanimalo nas je, ali naj se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike zoper Izrael ter kako lahko Slovenija zaščiti sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču Beti Hohler. Iskali smo tudi vzporednice med izraelskim genocidnim delovanjem v Gazi in rusko agresijo na Ukrajino.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, najvišja predstavnica države, je pred mesecem dni v evropskem parlamentu izjavila: »V Gazi gledamo genocid. Gledamo ga in smo tiho.« Z njo sta se strinjali tudi dve tretjini vprašanih v nedavni anketi Inštituta Mediana za Delo. Ministrica, se strinjate s predsednico republike? Zelo grozljivo je spremljati množično pobijanje civilistov, ne da bi jim dali priložnost za pobeg. Ni treba biti strokovnjak, da vidimo etnično čiščenje in genocidna ravnanja, odgovarja Tanja Fajon.