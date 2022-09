Vlada in sindikati javnega sektorja parafirali plačni dogovor

Vlada in sindikati javnega sektorja so parafirali plačni dogovor. Zaposleni v javnem sektorju si v skladu z dogovorom lahko obetajo dvig plač, višje nadomestilo za malico, tisti do vključno 50. plačnega razreda tudi poračun regresa za letni dopust. Dogovor je po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik vreden 611 milijonov evrov.

Po dogovoru se bo vrednost plačnih razredov zvišala za 4,5 odstotka. Ta dvig bodo zaposleni v javnem sektorju prvič občutili ob izplačilu oktobrskih plač. Večini v javnem sektorju se bodo nato plače dvignile še enkrat z aprilskimi plačami, tokrat za en plačni razred, kar pomeni približno štiriodstoten dvig. Iz tega povišanja pa bodo izvzeti zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače povečale z dogovorom novembra lani.

S septembrom bo višja tudi višina nadomestila za malico, in sicer iz sedanjih 4,94 evra na 6,15 evra na dan. Prav tako bodo javni uslužbenci, ki jim je bil sicer letošnji regres za letni dopust že izplačan, dobili še poračun do višjega regresa, ki je določen glede na plačni razred zaposlenega, pri čemer bodo tisti nižje na plačni lestvici dobili več.

Javnim uslužbencem do 24. plačnega razreda bo pripadlo 300 evrov, uvrščenim od 25. do 30. plačnega razreda 250 evrov. Zaposleni, uvrščeni od 31. do 35. plačnega razreda, bodo dobili 200 evrov, tisti od 36. do 40. plačnega razreda pa 150 evrov. Za javne uslužbence od 41. do vključno 50. plačnega razreda je predvideno, da prejmejo poračun regresa v višini 100 evrov.