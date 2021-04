Vlada meni, da ukrep glede prehajanja meje ni neustaven

Od 29. marca do vključno 12. aprila je dodatno omejen izstop iz države in vstop vanjo. Slovenije ni več mogoče zapustiti za potovanje v državo, ki je na rdečem seznamu (na njem so med drugim vse sosednje države), za vstop v Slovenijo bo potreben negativni test PCR , opravljen v članici EU ali schengenskega območja, ali predložitev dokazila o preboleli bolezni ali cepljenju. Brez teh dokazil velja pri vstopu v Slovenijo desetdnevna karantena, ki je ni mogoče predčasno prekiniti.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje glede začasnega zadržanja uresničevanja 11. člena odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid in ga pošilja Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. V zadnjih dneh sta namreč nekdanji pravosodni ministerv lastnem imenu in odvetnik, in sicer v lastnem in tudi v imenu civilne iniciative Lastniki nepremičnin na Hrvaškem - odprite nam meje, vložila pobudo za oceno ustavnosti odloka o prehajanju meje. Po njunem mnenju odlok neustavno in nezakonito posega v pravice do svobode gibanja, zasebne lastnine in tudi v pravico do zasebnega in družinskega življenja.Vlada se s tem ne strinja in meni, da predlogi za začasno zadržanje izvrševanja določbe tega odloka niso utemeljeni. Po mnenju ministrov »bi začasno zadržanje 11. člena odloka lahko povzročilo težko popravljive škodljive posledice za javno zdravje, saj bi v državi prišlo do dodatnega (strmega) naraščanje krivulje okužb, kar bi lahko posledično narekovalo potrebo po še hujših ukrepih na drugih področjih (gospodarstvo, šolstvo …)«.Na vladi so pojasnili, da 32. člen Ustave RS določa, da ima vsakdo pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne, a da se ta pravica sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red ali če to zahtevajo interesi obrambe države.»Ukrepi delne omejitve gibanja ljudi, med njimi določitev pogojev za izstop iz države, so bili sprejeti ob upoštevanju dognanja epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom. Ti ukrepi so po mnenju zdravstvene stroke med najučinkovitejšimi za preprečevanje širjenja covida-19. Hkrati so bili ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti sprejeti kot skrajni, ko z drugimi ukrepi po zakonu o nalezljivih boleznih ni bilo mogoče preprečiti širjenja bolezni,« so v sprejetem mnenju poudarili na vladi. Dodali so, da se epidemiološka situacija po svetu drastično slabša, kar je tudi vzrok za zaostritev ukrepov.»Namen ukrepa je, da se z omejitvijo potovanj v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu prepreči oziroma omeji možnost socialnih stikov in s tem možnost okužbe zdravih oseb. Pri tem je po mnenju vlade irelevantno, ali se oseba, ki odhaja v tako imenovano rdečo državo, pred odhodom testira ali ne, saj možnost okužbe v teh državah ni nič manjša za testirane in netestirane osebe (je pa manjša za cepljene in prebolele osebe). Posledično se tako omeji tveganje za dodatno zdravstveno obravnavo morebitnih novih okuženih oseb ob njihovi vrnitvi v Slovenijo in prenos nadaljnje okužbe. Tudi Evropski center za preventivo in nadzor bolezni opozarja, da so zaščitni ukrepi v državah različni in da je zelo različno tudi zagotavljanje njihovega spoštovanja,« so zapisali na vladi in dodali, da je ukrep začasen, saj odlok velja le do 12. aprila 2021 in da določa tudi izjeme.