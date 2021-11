Obeta se nov rekord, vlada na seji predvidoma o zaostrovanju ukrepov

7:25 Obeta se nov rekord, 4195 TAN kod

Spet bomo imeli nov dnevni rekord okuženih. Za zdaj je znan podatek, da so za včeraj izdali 4195 TAN kod za aplikacijo #OstaniZdrav. To kodo dobijo vsi pozitivni, tako da bo število dnevno okuženih gotovo prek štiri tisoč. Na uradne podatke za sredo sicer še čakamo. Do sedaj je bilo največ okuženih v torek, potrdili so 3456 okužb.

6.50 Vlada na današnji seji predvidoma tudi o zaostrovanju covidnih ukrepov

Vlada bo na današnji seji predvidoma razpravljala tudi o zaostrovanju ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19. Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je v torek po sestanku skupine s predstavniki vlade za STA dejala, da so vladi predlagali zaostritev covidnih ukrepov, ne pa popolnega 10-dnevnega zaprtja države.

Kaj bodo danes odločili na vladi? FOTO: STA

Kot je pojasnila Logarjeva, je v osnutku zapisnika s ponedeljkove seje svetovalne skupine resda pisalo, da predlagajo 10-dnevno popolno zaprtje države, a da je pri tem šlo za vsebinsko napako v zapisniku, ki še ni bil potrjen. Zapisnik je bil popravljen in nato posredovan ministrstvu za zdravje, je dodala.

V sredo pa je Logarjeva za POP TV in TV Slovenija potrdila, da so na torkovem sestanku skupine res razpravljali o možnosti popolnega zaprtja država. To je po oceni skupine smiselno in učinkovito, delno zaprtje pa naj ne bi bilo učinkovito. »Zaradi pomislekov o učinkovitosti lockdowna smo se odločili predlagati drugačne ukrepe z možnostjo, da se stvari zaostrijo in preidemo v lockdown,« je pojasnila.