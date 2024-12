Vlada zaradi odstopa od nakupa osemkolesnikov plačala štiri milijone kazni

Na današnji seji je vlada sprejela več sklepov, ki sta jih predstavila podpredsednik vlade Matej Arčon in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Matej Arčon je povedal, da so veliko pozornosti posvetili različnim ukrepom za pomoč gospodarstvu in podjetništvu. Pri tem je omenil strateški program slovenskega podjetniškega sklada, ki predvideva spodbude za podporo podjetjem, ter potrditev akcijskega načrta za delo z mladimi kmeti s ciljem, da bi jih čim več prevzelo kmetije, si prizadevalo za pridelovanje zdrave slovenske hrane ter se odločilo za poklic kmeta.

Za prestrukturiranje avtomobilske industrije bo vlada namenila dve nepovratni spodbudi, v katerih je več kot 20 slovenskih podpornih podjetih. Za zmogljivejše baterije bo šlo 18 milijonov, za lahka električna vozila pa 20.

Poleg tega so, tako Arčon, dokončno zaključili zgodbo z nepremišljenim nakupom osemkolesnikov, ki jo je nekdanji minister za obrambo »podpisal kljub pozivom predsednika vlade in stroke, da je nakup neracionalen in škodljiv«. Ena prvih odločitev te vlade je bila, da se umakne iz tega »škodljivega posla«. Z današnjim sklepom se obveznosti v tem poslu zaključujejo, strošek je pri tem je bil štiri milijone evrov in je že poravnan. S tem so, tako Arčon, državo rešili pred škodljivim poslom; podobno je storila nemška vlada. Pri pruhodnjih nakupih oa se je treba nasloniti na stroko ter imeti v mislih tudi stroške vzdrževanja, je še poudaril Matej Arčon.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel FOTO: Jože Suhadolnik

Obravnavali še dva zakona na področju zdravstva

Vlada je danes tudi podaljšala nekatere ukrepe iz interventnega zakona zakona za zagotavljanje dostopnosti v zdravstvu in sprejela novelo zakona o lekarniški dejavnosti. Prvi ukrep iz prvega od omenjenih zakonov je podaljševanje obstoječih ukrepov v družinski medicini, je povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Pravna podlaga za ambulante za neopredeljene bi prenehala z letošnjim letom, zato so morali poskrbeti zanje. Tovrstne ambulante bode delovale naprej, na enak način, imenovale pa se bodo dodatne ambulante družinske medicine. Bolniki bodo še vedno opredeljeni na ambulanto, ne na družinskega zdravnika. »To je bilo potrebno, da ohranimo dostopnost za vse tiste, ki so neopredeljeni v času, ko primanjkuje družinskih zdravnikov,« je poudarila ministrica.

Podaljšali so tudi nekatere druge ukrepe: dodatek za povečan obseg dela za tiste zdravnike, ki imajo več opredeljenih, in dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine. »Pred leti je bil interes zato zelo nizek, tudi zaradi tega ukrepa se je povečal, še vedno pa ni dovolj visok, je povedala.

Zagotovili so tudi sredstva za 40 novih specializacij na področju klinične psihologije.

Interventni zakon prinaša še določbo o spremljanju virusov v humanih vzorcih in odpadnih vodah, novost je tudi register bolnikov srca in oživlja, ki ga prenašajo na UKC Ljubljana. Ministrica upa, da bodo lahko na osnovi podatkov bolj učinkoviti naslavljali te bolezni. Interventni zakon prinaša tudi sredstva za financiranje rehabilitacije invalidov in letovanje otrok

V celoti bo država za ta interventni zakon namenila 7,6 milijona evrov, je še povedala ministrica.

Novela o lekarniški dejavnosti prinaša pod ministričinih besedah med drugim sistematično ureditev zalog zdravil, zagotavlja tudi zdravila za enote zaščite in reševanje, torej za gorsko reševalno službo, prav tako določa in uvaja financiranje specializacij farmacevtov iz državnega proračuna. Računajo na okoli 20 specializacij na leto, ena stane približno 112.000 evrov. »Farmacevte vedno bolj vključujejo v klinično delo, marsikje postaja del tima, zato je pomembno, da jih pritegnemo, da ostanejo v javnem sektorju.« Uvajajo tudi dodatna specialna znanja za farmacevte, kar bodo natančneje določili s pravilnikom.

Z danes sprejeto zakonodajo po besedah ministrica tudi bolj jasno opredeljujejo, da preprodaja koncesij ni dovoljena. Zato bo treba pogoje izpolnjevanja dokazovati ves čas koncesije.