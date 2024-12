Odstop od nakupa osemkolesnikov Slovenijo stal štiri milijone

Vlada je danes zaključila zgodbo o nakupu osemkolesnikov tipa boxer, je po seji vlade sporočil njen podpredsednik Matej Arčon. Celoten strošek odstopa od nakupa je Slovenijo stal štiri milijone evrov, država pa ga je že v celoti poravnavala, je dejal Arčon.

Arčon je na novinarski konferenci povedal, da so veliko pozornosti posvetili različnim ukrepom za pomoč gospodarstvu in podjetništvu. Pri tem je omenil strateški program slovenskega podjetniškega sklada, ki predvideva spodbude za podporo podjetjem, ter potrditev akcijskega načrta za delo z mladimi kmeti s ciljem, da bi jih čim več prevzelo kmetije, si prizadevalo za pridelovanje zdrave slovenske hrane ter se odločilo za poklic kmeta.

Za prestrukturiranje avtomobilske industrije bo vlada namenila dve nepovratni spodbudi, v katerih je več kot 20 slovenskih podpornih podjetij. Za zmogljivejše baterije bo šlo 18 milijonov, za lahka električna vozila pa 20.

Poleg tega so, tako Arčon, dokončno sklenili zgodbo z nepremišljenim nakupom osemkolesnikov, ki jo je nekdanji minister za obrambo »podpisal kljub pozivom predsednika vlade in stroke, da je nakup neracionalen in škodljiv«. Ena prvih odločitev te vlade je bila, da se umakne iz tega »škodljivega posla«. Z današnjim sklepom se obveznosti v tem poslu zaključujejo, strošek je bil pri tem štiri milijone evrov in je že poravnan. S tem so, tako Arčon, državo rešili pred škodljivim poslom; podobno je storila nemška vlada. Pri prihodnjih nakupih pa se je treba nasloniti na stroko in imeti v mislih tudi stroške vzdrževanja, je še poudaril Matej Arčon.