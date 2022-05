Vlada v odhajanju Mitjo Lainščaka imenovala za direktorja ARRS

Vlada je na včerajšnji dopisni seji dr. Mitjo Lainščaka imenovala za direktorja javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Dosedanji v. d. direktorja bo ARRS vodil s polnimi pooblastili prihodnjih pet let, do 12. 5. 2027. V noči po njegovem imenovanju so neznanci na pročelje ARRS izobesili napis »Sramota«, ki se je v zadnjih dveh letih po spornih odločitvah in kadrovanjih vlade pojavljal pred institucijami, kot so ministrstvo za kulturo, Muzej novejše zgodovine in Moderna galerija.

Imenovanju Lainščaka na čelo ARRS je nasprotovala tako stroka kot upravni odbor ARRS. Ker Lainščaka, ki naj bi bil kandidat po volji državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje znanost in šport dr. Mitje Slavinca, upravni odbor ni izbral za vodjo agencije, je ministrstvo člane upravnega odbora preprosto zamenjalo. Ker je upravno sodišče pri prvi menjavi ugotovilo, da so bili člani upravnega odbora razrešeni nelegalno, je ministrstvo upravni odbor zamenjalo kar dvakrat.

Razdeljevanje sredstev za znanost

ARRS na leto razdeli več kot 225 milijonov evrov, podatki o tem, komu, zakaj in koliko denarja so podelili, pa že od začetka lanskega leta niso javno dostopni v beli knjigi agencije. Na naše vprašanje so pri ARRS sicer zatrdili, da bodo podatke objavili, »predvidoma do konca meseca«.

Med drugim je vlada nezanemarljiv delež sredstev za znanost, kar 5,2 milijona v prihodnjih dveh letih, namenila novoustanovljenemu raziskovalnemu zavodu Rudolfovo, ki ga vodi kader stranke SDS Borut Rončević, čeprav, kot je opozoril predsednik rektorske konference Gregor Majdič, ni jasno niti, kaj bo ta zavod sploh počel. Visokošolski sindikat (VSS) je upravni odbor ARRS pozval, naj financiranje tega zavoda prepreči.

Kot poroča časnik Večer, želi vlada tik pred menjavo oblasti ustanoviti še en nov zavod, brez prepričljive utemeljitve in podpore stroke. Znanstveno in inovacijsko središče v Rakičanu bo, če bo vlada sklep podprla, novemu zavodu namenila 800.000 evrov oziroma skupaj 1,6 milijona evrov v dveh letih.