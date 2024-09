Prebilič: Možnost, da z Logarjem sestaviva vlado, obstaja

V nadaljevanju preberite:

Ocenjujem, da Slovenija res potrebuje že enkrat volitve, na katere državljani ne bi hodili dejansko na antivolitve. Želel bi si, da bi se pogovarjali o vizijah, da bi na volitvah nastopali ljudje, ki so v življenju že nekaj dali skozi in ne bi potrebovali enega mandata za uvajanje, pravi Vladimir Prebilič. Z Anžetom Logarjem sta se strinjala, da bi bila oba oživitev politične ponudbe. Kako blizu je torej odločitvi o nastopu na slovenskem političnem parketu in kako ocenjuje možnost, da bosta z Logarjem po volitvah vsak s svoje politične strani skušala sestaviti vlado?