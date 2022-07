Vladni manever za pospešitev depolitizacije

Vlada je v parlamentarni postopek poslala spremembe zakona o RTV Slovenija. Ti so le malenkostna nadgradnja zakona, ki so ga že vložili koalicijski poslanci, ter ureja način imenovanja v organe upravljanja in vodenja RTV Slovenija. Ministrica za kulturo Asta Vrečko si želi, da bi ga sprejeli že do parlamentarnih počitnic, zato so predlog v parlament poslali po nujnem postopku.

Razumeti je, da je koalicija ta manever uporabila zgolj za pospeševanje postopkov, saj poslanci na matičnem delovnem telesu v primeru, da vlada vloži predlog zakona po nujnem postopku – ta se uporablja le v izjemnih okoliščinah in bo o tem odločal še kolegij predsednice državnega zbora –, lahko sklenejo, da bodo vse vložene predloge zakona, ki urejajo isto družbeno razmerje, obravnavali na isti seji in pripravili tako imenovani »sestavljeni predlog zakona«.

Obravnavo koalicijskega predloga, ki bi ga zdaj lahko tudi umaknili, namreč blokira še najmanj en predlog SDS, ki je bil tako kot danes zavrnjeni predlog vložen v parlamentarno proceduro takoj po konstituiranju seje državnega zbora in ima pri obravnavi zato prednost. »Ne bomo dopustili, da bi tisti, ki so imenovali sedanji programski svet, še naprej nemoteno uničevali javno televizijo. Zakon je sistemski korak v to smer,« je potezo pospremil predsednik vlade Robert Golob.

V SDS bi sicer tako imenovano depolitizacijo, po kateri naj bi odločilno besedo v novem svetu dobila civilna družba in zaposleni, lahko še zaustavljali, in sicer z zahtevo za posvetovalni referendum in po sprejetju z odhodom na naknadni zakonodajni referendum. »Prepričana sem, da bo javnost ta zakon sprejela,« je dejala Asta Vrečko, Golob pa je naredil korak dlje in dejal, da bodo v primeru zavlačevanja opozicije »morali razmisliti o drugih ukrepih«.

K temu so pozvali že v novinarskem sindikatu in predlagali celo razrešitev 18 programskih svetnikov, ki jih je imenoval državni zbor. Izpostavljajo predvsem njihovo domnevno nezakonito ravnanje, ko so nov mandat generalnega direktorja podelili Andreju Grahu Whatmoughu ne da bi mu prejšnji sploh prenehal. S tem je pridobil dodatno leto in po spremenjenih razpisnih pogojih tudi zagotovilo, da ima tokrat potrebne izkušnje.

A ker odpoklic svetnikov v zakonu ni predviden, ima več sogovornikov, tudi koalicijskih, do tega zadržke in poudarjajo, da bi bil to korak v smeri dodatne politizacije.

Prav tak je tudi predlog generalnega direktorja, da poda predhodno soglasje obema prijavljenima kandidatoma za direktorja TV Slovenija, tako dirigentu Patriku Greblu, ki ga je zaradi nepravilnosti v času, ko je vodil glasbeno produkcijo, odslovil prejšnji generalni direktor, kot Janševemu šefu vladnega urada za komuniciranje Urošu Urbaniji. Programski svet, kjer je večina naklonjena prejšnji Janševi koaliciji, bo o tem odločal v četrtek.