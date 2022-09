Vodenje inšpektorata za delo bo prevzel Luka Lukič

Vodenje inšpektorata za delo bo, če ga bo v četrtek potrdila vlada, prevzel Luka Lukić, je na današnji novinarski konferenci povedal minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec.

Vodstvo inšpektorata po novem tričlansko

Vodstvo inšpektorata bo po novem tričlansko – na vrhu bo glavni inšpektor, kandidat zanj je Luka Lukič, ki bo imel dva namestnika. Ti delovni mesti doslej nista obstajali. Prvi se bo ukvarjal z metodo dela, drugi pa z reorganizacijo. »Metoda dela bo jasno prioritiziranje. Izbirali bomo najbolj problematična podjetja na trgu, tam opravljali nenapovedane in globinske preglede, drugi namestnik pa bo inšpektorat organiziral tako, da bo to zmožen početi,« je pojasnil Mesec.

»50 inšpektorjev bo nastopalo družno, opravljali bodo globinske preglede, njihov namen pa bo preprečevanje najhujših kršitev na trgu dela in jasno sankcioniranje, da bodo vsi potencialni kršitelji delovnopravne zakonodaje dobili vtis, da z inšpektoratom od zdaj ni več šale,« je še povedal minister za delo. Kot je dodal, je bila zdaj metoda dela takšna, da so inšpektorji v očeh delodajalcev postali nekakšni svetovalci. Tudi o tem, kako naj se izogibajo določilom pravnega reda.

»Ko so me povabili, nisem okleval. Pripadam generaciji, ki je na lastni koži spoznala kršitve temeljnih pravic delavcev. Pripadam generaciji prekarnega dela, generaciji, ki ime bistveno manj formalne delovne dobe, kot ima dejanske delovne dobe,« je povedal Lukič. Kot je dodal, so želje in ambicije velike, prepričan je, da je isto v inšpektoratu.

Grlić odstopil zaradi afer Marinblu, Selea in Avtostop

Spomnimo, da je glavni inšpektor za delo Jadranko Grlić odstopil sredi avgusta, predvsem zaradi očitno različnih pogledov vodstev ministrstva in inšpektorata ter njega osebno na pristojnosti in način dela. Kot je danes povedal minister za delo Luka Mesec, sta bili povod za odstop Grlića dve aferi – prva povezana s podjetjema Marinblu in Selea, druga s podjetjem Avtostop.

»Izkazalo se je, da je delo inšpektorata, kot smo ga poznali doslej, neučinkovito. Za to ne krivimo inšpektorjev. Oni delajo trdo in stresno delo, pogosto tudi ne preveč dobro plačano, problem, ki smo ga zasledili, je metoda dela,« je danes povedal Mesec.

Na prošnjo za komentar so nam takrat pojasnili, da na leto prejmejo okoli 7000 prijav, kar je skoraj 30 vsak delovni dan, poleg tega da je 53 inšpektorjev za nadzor delovnih razmerij ter 32 za varnost in zdravje pri delu. Lani so opravili 38.624 inšpekcijskih pregledov, pri katerih so ugotovili 18.343 kršitev in izrekli za dobrih 3,5 milijona evrov glob. Prednostno obravnavajo prijave, iz katerih izhaja verjetnost, da bodo izpolnjeni pogoji za izdajo prepovedne odločbe in da gre za kršitev pravic več delavcev.