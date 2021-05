Vojko Flis zapušča UKC Maribor

Direktor UKC Maribor Vojko Flis po izteku mandata sredi junija zapušča to ustanovo in je že podal sporazumno odpoved pogodbe o zaposlitvi, so za STA danes potrdili v kliničnem centru. Kot je Flis povedal za časnik Večer, pušča klinični center v dobri kondiciji, vsekakor bistveno boljši, kot je bila takrat, ko je sedel na direktorski stol.



A več kot številke in poslovanje štejejo dobri pogoji dela, je po navedbah Večera še dodal Flis, ki se sicer ne namerava umakniti iz medicine, ampak bo še operiral, ima tudi dovolj idej in elana za razvoj stroke, pravi. Za pojasnila za STA danes ni bil dosegljiv.



Flisu mandat direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor poteče 19. junija, na novi razpis pa se ni prijavil. Razlogov za odpoved morebitni ponovni kandidaturi javno ni pojasnil, neuradno pa je bilo slišati, da je bil v vodstvu bolnišnice v zadnjih mesecih razkol.



Svet UKC Maribor je 7. maja za novega direktorja te druge največje bolnišnice v državi za prihodnja štiri leta potrdil nekdanjega strokovnega direktorja Antona Crnjaca. Bil je edini kandidat, ki se je predstavil članom sveta zavoda.



Flis, prej predstojnik oddelka za žilno kirurgijo na kliniki za kirurgijo UKC Maribor, je bil za direktorja UKC Maribor za štiriletni mandat imenovan junija 2017, ko je potekel mandat dotedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Janezu Lavretu. Diplomiral je na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1979, v UKC Maribor je zaposlen od leta 1983. Obenem predava na mariborski medicinski fakulteti in fakulteti za zdravstvene vede, hkrati je že vrsto let honorarni sodelavec Kirurškega sanatorija Rožna dolina.

