Malo izvoljenih je držalo besedo

Od dobrih 630 županskih kandidatov in kandidatk v 212 občinah se jih je k izvedbi participativnega proračuna v primeru izvolitve zavezalo 116, ugotavlja Inštitut za druga vprašanja Danes je nov dan, ki je preveril tudi obljube o participativnem proračunu 56 županskih kandidatov s prejšnjih lokalnih volitev: izpolnilo jo je le 24; vseh občin, ki so izvedle participativni proračun, je 39.

Zakaj ravno participativni proračun? Kot pravijo na Inštitutu, kjer so se tudi lotili kampanje Kje je participativen proračun?, gre za »eno najpomembnejših oblik neposrednega vključevanja javnosti v delo lokalne samouprave, ki prinaša številne prednosti«. K uvedbi participativnega proračuna pozivajo vse občine, volivci pa lahko županske kandidate, ki podpirajo njegovo uvedbo v višini odstotka občinskega proračuna, preverijo na spletni strani https://participativni-proracun.djnd.si/ .

Pomembna je podpora sokrajanov

Participativni proračun, navaja Inštitut, prinaša številne koristi prinaša tako občinam kot njihovim prebivalcem: »Med drugim lahko poveča učinkovitost porabe sredstev, pripomore k enakomernejšem razvoju lokalnega okolja in izboljša ravnanje z javno infrastrukturo. Poleg tega so prebivalci in prebivalke, ki sodelujejo pri občinskih odločitvah, bolj povezani s svojo skupnostjo, participativni mehanizmi pa krepijo tudi zaupanje in legitimnost dela izvoljenih predstavnic in predstavnikov.«

Zato pozdravljajo delo tistih 39 občin, ki so v mandatu 2018-2022 izvedle vsaj en cikel participativnega proračuna. Po oceni Inštituta je viden pozitiven trend rasti, a bo treba prizadevanja za participativne proračune v lokalni samoupravi še naprej krepiti.

Avtorji raziskave sicer opozarjajo, da vsak participativni proces ali posvet z javnostjo še ni participativni proračun. »Ključno pri tem je, da so sredstva za izvedbo projektov že vnaprej točno določena, poleg tega pa v procesu ne sme biti nobenega posrednika, denimo, občinskega funkcionarja, ki odloči, ali bodo predlogi občank in občanov dejansko izvedeni,« pojasnjujejo. Poleg tega morajo predlagatelji projekta pridobiti podporo sokrajanov, in ne predstavnikov krajevnih skupnosti ali župana.