Za kaj bodo v Medvodah porabili participativni proračun

Občina Medvode bo letos in prihodnje leto v okviru participativnega proračuna, poimenovanega »Sodeluj in glasuj!«, uresničila 32 projektov v skupni vrednosti 283.300 evrov. Za projekte je bilo sicer predvidenih 300 tisočakov v dveh letih. Sredi junija je svoj glas oddalo 1648 občanov oziroma skoraj 12 odstotkov od 13.800 upravičencev, starejših od petnajst let. Matej Osolnik, vodja projekta, je prepričan, da bodo izglasovani projekti pomembno vplivali na vsakdanje življenje v Medvodah.