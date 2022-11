Nekdaj Švaganovi, zdaj na treh različnih bregovih

Ko je eden od devetih slovenskih županov z najdaljšim, 28-letnim stažem, župan Zagorja Matjaž Švagan, štel 22 let - bilo je leta 1985 -, je opravljal funkcijo sekretarja občinskega odbora ZSMS. Dvaindvajset jih šteje tudi najmlajši med županskimi kandidati na letošnjih lokalnih volitvah v državi, to je Til Šiles – in prav z njim ter še z dvojico kandidatov se bo za župansko funkcijo tokrat pomeril edini med njimi, ki ni »zavezan nobeni ideologiji« - Švagan.

Da se bo potegoval tudi za osmi mandat, je Matjaž Švagan, tudi državni svetnik, obelodanil že avgusta, na prireditvi ob občinskem prazniku. Nekoč tudi on strankarski – bil je član Drnovškove LDS -, je leta 2010 iz nje izstopil, ker je ocenil, da je »od bivše Drnovškove LDS ostala le še bleda senca«, in ustanovil svoje združenje za napredek Zasavja – Zagorje gre naprej. Z njo se podaja tudi na tokratne volitve. Poudarja, da zato, ker želi z ekipo še naprej pisati uspešne zgodbe o zagorski dolini. Na njegovi kandidatni listi za občinski svet so številna aktualna in upokojena znana imena iz zagorskega gospodarstva, kulture, športa, glasbe – med njimi tudi prvi orlek Vlado Poredoš … Za stol v občinskem svetu pa se visoko na četrtem mestu na listi prvič poteguje okoljski aktivist in dobitnik Goldmanove nagrade Uroš Macerl. Švaganu je leta 2018 glas že v prvem krogu dalo 77,78 odstotka Zagorjanov in Zagorjank.

Županski kandidati Željko Železnik, Til Šiles in Boštjan Ocepek predstavljajo (skrajno) levi oziroma desni pol zagorske politične scene: prvega podpira SD, drugega Levica, tretjega SLS. Ocepek je 32-letni inženir strojništva, tudi aktualni občinski svetnik, desetletje mlajši Šiles pa se predstavlja kot »študent in aktivist« ter predsednik Mladinskega sveta Zagorje ob Savi.

Sandi Češko ostaja zvest SD-ju

Železnik je že stari znanec zagorskih volitev zadnjih desetih let in tudi nosilec liste za občinski svet. Na njej na 20. in 21. mestu kandidirata ustanovitelja zagorske računalniške družbe Oria Staša Baloh Plahutnik, tudi njena prva direktorica, kasneje državna sekretarka za malo gospodarstvo in nekdanja prva dama zasavske gospodarske zbornice, ter Sandi Češko. Plahutnikove se dobro spominjajo tudi v Trbovljah: v 90. letih je prišla za stečajno upraviteljico občine, medtem ko Češka večina poslovno povezuje z multinacionalko Studio Moderna, politično pa s Forumom 21.

Nekoč so bili pod isto streho

Bronasti kip dr. Janeza Drnovška v zagorskem mestnem parku. FOTO: Dejan Javornik

Gibanje Svoboda bo v občinski svet poskušalo z listo, ki ji načeluje nekdanji Švaganov podžupan iz časa LDS Janez Vovk. Peti na listi je nekdanji poslanec in minister za javno upravo v Šarčevi vladi, pred tem tudi direktor Švaganove občinske uprave in član združenja Zagorje gre naprej Rudi Medved, trenutno državni sekretar na ministrstvu za obrambo.

»Barve« NSi na zadnjem, 21. mestu, liste zastopa Iztok Živko, nekoč Švaganov človek, sicer direktor in solastnik kisovškega Tevela.

Listo, ki za župana podpira Ocepka, vodi Primož Jelševar, tudi član izvršilnega odbora SLS, podjetnik, v. d. odgovornega urednika spletnega časopisa Slovenec in vodja dobrodelne akcije Manj svečk za manj grobov, s katero vsako leto zbirajo sredstva za ranljive skupine. Znani zagorski imeni na listi SLS sta Gregor Brinjevec, še nedolgo tega direktor zagorskega Stanovanjskega podjetja in član Švaganovega Zagorje gre naprej ter nekdanji zagorski gostinec Sandi Ritter, znan iz zgodbe o protitobačnem zakonu. Spomnimo: del svojega lokala Fejst Pub je preuredil v zasebni prostor, kjer so obiskovalci lahko tudi kadili … Ritter je sicer politični novinec, ki je pred tokratnimi volitvami razmišljal celo o lastni stranki oziroma listi.

SDS gre na volitve brez županskega kandidata in s 25 imeni za občinski svet. Prvi na listi je Roman Perklič, ki vodi tudi zagorski odbor stranke.