Ovadeni župan Meserko bi tudi urednikoval

Precej prahu v občini Šmartno pri Litiji dviga prepoved objave intervjujev v občinskem glasilu Naš kraj z županskimi kandidati, ki se bodo na bližnjih lokalnih volitvah postavili po robu aktualnemu županu in vnovičnemu kandidatu za mesto župana Rajku Meserku, podpira ga SLS. Zaradi domnevnih pritiskov na odgovornega urednika časopisa volivke in volivci ne bodo seznanjeni s programi posameznih kandidatov v časopisu, ki ga plačujejo vsi šmarski davkoplačevalci.

Na vprašanje, kateri so razlogi za neobjavo programov kandidatov, kdo je o tem odločil in v skladu s katerim predpisom, nam župan Meserko ni konkretno odgovoril, češ da gre za področje, ki je v pristojnosti odgovornega urednika Krajevnih novic. »Bil pa sem obveščen, da zaradi proceduralnih napak, povezanih z neobjavo z zakonom predpisanih pravil oglaševanja političnih vsebin, v novembrski številki ne bodo mogli objaviti političnih oglasov,« pravi Meserko. V šmarski občini se bodo za mesto župana potegovali sin nekdanjega in dolgoletnega šmarskega župana Milana Izlakarja – Blaž Izlakar (s podporo Jerneja Kotarja in skupine volivcev), Janez Tomažič (SDS), Karmen Sadar (Aljaž Sadar in skupina volivcev) in Andreja Kastelic (NSi).

Občinsko središče Šmartno pri Litiji, v katerem poteka pestra predvolilna golažijada. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Jernej Kotar, odgovorni urednik lokalnega časopisa, je za Delo povedal, da to nalogo opravlja sedem let in da so tudi pred lokalnimi volitvami leta 2018 delali tako kot zdaj, a se takrat nihče ni pritoževal. Po njegovem prepričanju je župan Meserko pričakoval, da bo opravljen intervju le z njim, ne pa z vsemi kandidati, a se je Kotar temu uprl. Pogovore je opravil s štirimi kandidati, Meserko pa ni želel sodelovati. Uredniku Kotarju je očital, da kot podpornik županskega kandidata Izlakarja pri pisanju ne more biti objektiven. Kotar take očitke zavrača. Prepričan je, da je župana zbodlo vprašanje o začetku gradnje vrtca, kar je zdaj najbolj vroča tema v tej občini pod Bogenšperkom.

Rajko Meserko, župan občine Šmartno pri Litiji. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Glede podpore Izlakarju pa je povedal, da je to njegova ustavna pravica da podpore ne namerava preklicati, saj se s kandidatom poznata že vrsto let in tudi v časopisu mu ni dajal nobene dodatne pozornosti. Ali bodo intervjuji s posameznimi županskimi kandidati objavljeni ali ne, je stvar uredniškega odbora, in ne župana. Odgovorni urednik lokalnega časopisa tudi lahko podpre županskega kandidata, vendar ne v občinskem glasilu, so pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Po naših informacijah pa je zoper Meserka vložena kazenska ovadba zaradi suma korupcije pri izvedbi vrtčevskega projekta. »Potrjujemo prejem kazenske ovadbe. Zadeva je bila dodeljena v obravnavo,« so na kratko odgovorili z ljubljanskega okrožnega državnega tožilstva.