Poslanka SDS bi bila županja

Za županjo oziroma župana Šentjurja se potegujeta le dva kandidata. Dosedanji župan Marko Diaci, ki je na volitvah 2018 pometel s konkurenco, si želi še četrti mandat. A tokrat bo imel precej težjo nasprotnico. Županja bi namreč želela postati tudi Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS, ki je na aprilskih državnozborskih volitvah prejela več glasov kot predsednik SDS Janez Janša.

Marko Diaci je župan postal leta 2010, ko je v drugem krogu premagal kandidata SDS Štefana Tisla. Tisel je takrat dobil prvi krog s skoraj 40 odstotki, v drugem krogu je Diaci dobil 55,46 odstotka glasov Šentjurčanov. Na lokalnih volitvah 2014 in 2018 je zmagal že v prvem krogu. Leta 2014 je dobil 86,33 odstotka glasov, kandidat SDS Lovro Perčič pa je dobil zgolj 13,17 odstotka glasov. Čeprav je imel Diaci leta 2018 kar štiri protikandidate, je s 77,7 odstotka glasov zmagal že v prvem krogu. Najbližja je bila kandidatka SDS Mojca Inkret, ki je dobila 12,74 odstotka glasov.

V občini je potrebna sprememba, da občina zaživi in se stvari premaknejo iz neke otopelosti. Za kandidaturo sem se odločila sama. Jelka Godec

Šentjur je občina, kjer je SDS v zadnjih dvajsetih letih vedno dobila državnozborske volitve, z izjemo leta 2014, ko je tudi v Šentjurju zmagal SMC. Na letošnjih aprilskih državnozborskih volitvah je SDS v Šentjurju zabeležila 35,69 odstotka glasov. Več odstotkov so zabeležili le še v Ivančni Gorici, in sicer 39,21 odstotka glasov. Tam je kandidiral Janez Janša in dobil 3921 glasov. V Šentjurju je kandidirala Jelka Godec in dobila 4339 glasov.

Lokalne volitve so sicer nekaj povsem drugega. Diaci, ki nastopa kot nestrankarski kandidat z Županovo listo – Gibanjem za občino Šentjur, ima trenutno v 26-članskem občinskem svetu kar 13 svetnikov s svoje liste. V Gibanju za občino Šentjur pričakujejo, da jih bodo tudi po 20. novembru imeli vsaj toliko. SDS ima trenutno v občinskem svetu šest svetnikov, ena izmed njih je tudi Jelka Godec.

Podpora ljudi

Jelka Godec je politična prvokategornica in za Marka Diacija doslej najtežja protikandidatka. Od leta 2014 je poslanka v državnem zboru, v zadnji Janševi vladi je bila državna sekretarka v njegovem kabinetu. Prav v tistem času se je zelo angažirala za novo šolo na Kalobju, staro je močno poškodoval potres v hrvaški Petrinji. Da je 1,9 milijona evrov zagotovljenih v državnem proračunu, je na novinarski konferenci ob najavi kandidature za županjo povedala Jelka Godec.

Na vprašanje, zakaj se je sploh odločila za pot v lokalni politiki in ali ji je kdo to naročil, pa je bila pri odgovoru jasna: »Po več nagovorih ljudi, mnenjskih voditeljev v občini, pristopili so tudi mladi, naj razmislim, ker je v občini potrebna sprememba, da občina zaživi in se stvari premaknejo iz neke otopelosti, sem se odločala dva dni in se odločila sama. V stranki spoštujejo mojo odločitev, me spodbujajo, podporo imam.«

Da prav zaradi podpore ljudi ponovno kandidira, je zapisal tudi Diaci: »Odločitev sem sprejel zaradi velike podpore, ki ste mi jo izkazali. Tako se na volitve podajam kot nestrankarski kandidat.«