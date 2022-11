Bržan s petimi namesto s šestimi izzivalci

V Mestni občini Koper bodo volivci, kot kaže, izbirali med šestimi županskimi kandidati in 14 listami. Za koprskega župana trenutno kandidirajo aktualni župan Aleš Bržan (Lista Aleša Bržana in Gibanje Svoboda), njegov predhodnik Boris Popovič (Koper je naš), nekdanja poslanka in diplomatka Jadranka Šturm Kocjan (SD), občinska svetnika Peter Bolčič (Zaupanje) in Alen Medveš (Levica) ter nekdanji občinski svetnik Igor Colja (SDS).

Kandidaturo Patrika Grebla in Liste Zavedno Koper je koprska volilna komisija zavrnila, ker postopka niso izpeljali v skladu z zakonom in niso predložili zapisnika o tajnosti izbire kandidatov. Predstavniki liste so se pritožili na ustavno sodišče.

Greblo je pred dobrim tednom vnesel novo dinamiko v koprsko predvolilno dogajanje. Kandidata pri vrhu njegove liste sta bila Katja Pegan, direktorica Gledališča Koper, in Rado Pišot, direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper; lista pa je obsegala celo vrsto prepoznavnih imen – med njimi pevko Tinkaro Kovač, nekdanjega generalnega direktorja RTV Slovenija Marka Fillija in nekdanjega zdravstvenega ministra Dorjana Marušiča. K Listi Zavedno Koper sta prestopila tudi dosedanja občinska svetnika Ramiz Kamenčić in Andreja Bogataj Krivec, ki sta bila izvoljena na Listi Aleša Bržana, a sta iz nje izstopila.

Garažni hiši, postaja, šola,ne pa tudi prostorski načrt

Na koprski listi vladajočega Gibanja Svoboda sta poleg nekdanjega predsednika uprave Leka Vojmirja Urlepa (25. mesto) tudi poslanki Mateja Čalušić (29. mesto) in Tamara Kozlovič (10. mesto), na kandidatni listi Levice pa je na 15. mesto uvrščen poslanec Matej Tašner Vatovec. Iz lokalne politike se postopno umika ribič in občinski svetnik SDS Silvano Radin, ki še kandidira za občinskega svetnika, a šele z 11. mesta.

V mandatu župana Aleša Bržana je Koper med drugim dobil dva nova parka – prvega ob obali med Semedelo in Žusterno, drugega na Muzejskem trgu, dve garažni hiši (Muzejski park in Sonce), plezalno steno, obnovljeno tržnico in avtobusno postajo, začelo se je dograjevanje kanalizacijskega omrežja, zgrajena sta bila nova osnovna šola na Škofijah in prizidek Osnovne šole Dušana Bordona.

Intenzivneje se je začelo reševati tudi vprašanje vodooskrbe. Bržanovi načrti za prihodnjo širitev Kopra proti Bertokom pa so doživeli nasprotovanje tamkajšnjih prebivalcev, kar je začasno zaustavilo sprejemanje občinskega prostorskega načrta kot krovnega prostorskega dokumenta v občini.