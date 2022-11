Desnica ima z umirjenim tonom očitno potencial seči zelo daleč

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta komentirala rezultate predsedniških volitev. Markeš je v uvodu dejal, da število glasov, ki jih je prejel Anže Logar (46,14 odstotka oziroma 409.761 glasov volivk in volivcev), dokazuje, da ima v prihodnosti desnica z umirjenim tonom in z mirnimi, spravljivimi sporočili očitno potencial seči zelo daleč, morda celo zmagati. Drugo sporočilo teh volitev pa je, da je zmaga Nataše Pirc Musar – podobno kot v ZDA demokratov — znamenje, da ljudje ne želijo imeti blokovskega prekucništva. Markeš bi si skoraj upal trditi, da to niso bile volitve za, pač pa bolj volitve proti.

Nataša Pirc Musar danes prejela 53,86 odstotkov glasov oziroma povedano drugače; zanjo je glas oddalo 478.399 upravičencev. Ali Žerdin je dejal, da je Janez Drnovšek leta 2002 dobil približno 56 odstotkov in tedaj svojo protikandidatko Barbaro Brezigar prehitel nekoliko močneje kot kaže, da je Pirc Musarjeva prehitela Logarja. V absolutnih številk pa je tedaj Barbara Brezigar vendarle dobila večjo število glasov – okrog 450.000.

Kaj je torej tisto, kar je največja Logarjeva težava? »Moja teza je, da je to dejstvo, da ljudje premorejo nekaj zgodovinskega spomina in da Logar svoje javne podobe ni mogel resetirati in prepričati ljudi, naj jo ocenjujejo od letošnjega julija naprej. Ljudje so se vendarle spomnili, kaj je Logar počel pred julijem 2022,« je dejal Žerdin. Janez Markeš se je s tem strinjal.

»Po prvem krogu sva povedala, da bo Anže Logar verjetno izgubil. Takrat je bila sicer dopuščena možnost presenečenja oziroma preobrata, če bi uspele kampanje uspavati levo sredino oziroma tiste, ki odklanjajo politiko Janeza Janše. Sicer pa, da bo Logar izgubil in Nataša Pirc Musar zmagala točno iz razlogov nekega spomina na Janševe izpade. Napad na Niko Kovač med drugo kampanjo je usodno zaznamoval trenutek. Janšev napad na nacionalno televizijo je ustvaril neko vzdušje, ki Logarju ni bilo v nikakršno pomoč. Še več. Jaz sem izredno presenečen nad Logarjevim uspehom,« je dodal Markeš. Logar je moral nevtralizirati številne okoliščine. Potencial desne sredine je vendarle izredno velik, sta se strinjala Delova komentatorja.