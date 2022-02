Janša piše pisma, Golob pa vabi prek facebooka

V nadaljevanju preberite:

Na twiterju se je prvak SDS pred dnevi pohvalil, da so 11. februarja na sedež stranke prejeli 116 pristopnih izjav novih članic in članov, kar je bil rekord zadnjih mesecev. Janez Janša je v svojo stranko vabil v nenaslovljenem pismu, ki ga je poslal na domove po Sloveniji, medtem ko njegov glavni izzivalec Robert Golob politične sopotnike vabi s pomočjo posrednikov in prek družbenega omrežja. Kakšen je odziv, nismo izvedeli, smo pa med drugim, kdo mu piše program.