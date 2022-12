V Murski Soboti rezultat po željah Socialnih demokratov

Drugi krog županskih volitev v mestni občini Murska Sobota pravzaprav ne bi smel biti neznanka. In res ni bil. Spopad med 49-letnim kandidatom SDS Andrejem Mešičem in 45-letnim političnim novincem Damjanom Anželjem, ki zastopa barve stranke SD in kandidira z blagoslovom dosedanjega soboškega župana in sedanjega ministra v Golobovi vladi Aleksandra Jevška, se je zaključil z zmago Anželja. Po preštetih 99,97 odstotkih glasov je zanj glasovalo 64,76 odstotka volivk in volivcev.

Andrej Mešič je bil edini kandidat z desnega političnega pola in je v prvem krogu dosegel nekaj čez 32 odstotkov glasov. Ker sta edina druga dva resna kandidata levosredinska – Mitja Horvat iz Gibanja Svoboda je dobil 23 odstotkov in izpadel iz nadaljnjega boja, Damjan Anželj pa se je z dobrimi 42 odstotki glasov uvrstil v drugi krog – je (bilo) logično pričakovati, da bodo šli Horvatovi glasovi tokrat k Anželju in bo ta v drugem krogu zmagal z več kot šestdesetimi odstotki glasov.

Toda novoizvoljena svetniška skupina Gibanja Svoboda v soboškem mestnem svetu je pred kakšnim tednom dni poskrbela, da volilni izračun drugega kroga vendarle ni tako preprost in povsem predvidljiv. V svoji izjavi po porazu njihovega kandidata Mitje Horvata namreč niso podprli Anželja, češ da odločitev o tem, kdo bo prihodnja štiri leta županoval v Murski Soboti, prepuščajo volivcem, sami pa da na prvo mesto postavljajo zgolj skupna prizadevanja za razvoj občine, ne glede na to, kdo bo župan. »Za nas ni pomembno, iz katere politične stranke bo izvoljeni župan, pomembna bo izključno pripravljenost na sodelovanje in uresničevanje temeljnih razvojnih projektov,« so zapisali v sporočilu volivcem in s tem sprožili nemalo začudenja.

Anželj v teh dneh njihove poteze sicer ni kritiziral in jim priznava pravico, da podprejo ali pa ne podprejo, kogar pač sami hočejo, a v ne-podpori svetnikov Gibanja Svoboda najverjetnejšemu novemu županu mnogi vidijo slabo popotnico za prihodnje sodelovanje pri delu mestnega sveta. Sodelovanje pa bo še kako potrebno, saj stranka SD nima več takšne premoči v soboškem svetu, kot je to imela do sedaj. S svojimi osmimi svetniki je izenačena z Gibanjem Svoboda in bo z njimi morala sodelovati v koaliciji. In morda je cilj slednjih, da si že vnaprej dvignejo ceno in utrdijo pogajalsko izhodišče.