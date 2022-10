Pričakovana sta bila tako rezultat kot delno taktiziranje

Samo Uhan, profesor na ljubljanski fakulteti za družbene vede, sociolog in političnih analitik, je komentiral neuradne rezultate prvega kroga predsedniških volitev. Poudaril je, da moramo ugotoviti, da so javnomnenjske napovedi v naši državi precej natančne.

»Rezultat ni presenečenje, mogoče le posamezne porazdelitve glasov. Pričakovano je bilo, da se je leva sredina nekako razporedila in da je tu prišlo spet do delno taktičnega glasovanja. Volivci so namenili veliko glasov kandidatki, za katero se je zdelo, da najbolj resno, prepričano nastopa v tej predsedniški tekmi. Delno presenečenje je lahko rezultat Vladimirja Prebiliča, ki je med kampanjo pridobival zaradi svoje konsistentnosti, jasne odločnosti. Pa vendar se je za vse druge kandidate, razen za Natašo Pirc Musar zdelo, da so nastopili z nekaterimi posebnimi motivi. Pri Milanu Brglezu se je zdelo, da je bila odločitev nekoliko na silo, da ima koalicija svojega kandidata. Tudi Miha Kordiš je nastopal zaradi promocije stališč, kot smo slišali. To so volivci zelo jasno prepoznali in so se odločili za podporo Pirc Musarjevi.«

Po Uhanovem mnenju pa je do taktiziranja prišlo tudi na desni strani: »Odstotek za Anžeta Logarja nekoliko presega podporo SDS. To je razumljivo, saj je Janez Cigler Kralj dobil zelo malo glasov. Tu se je tudi zgodilo neko taktično glasovanje. Čeprav pričakovane, a jih nisem pričakoval tako hitro, pa so izjave predsednika vlade Roberta Goloba in zunanje ministrice Tanje Fajon, da gre spet za poraz desne politike.«

Oba, tako Golob kot Fajonova, sta že sinoči napovedala podporo Nataši Pirc Musar v drugem krogu. Uhan pravi, da to pomeni, da je bilo to očitno že v pripravi: »Zdi se, da so se udeleženci na levi sredini pravzaprav zavedali, da je mogoče ta rezultat interpretirati tudi tako, da je njihovo razčiščevanje omogočilo Logarju, da se je vzpostavil kot kandidat, ki je nekoliko nad dnevnimi politikami, kar seveda ne drži.«

Kljub temu Uhan pravi, da jasnega poraženca prvega kroga predsedniških volitev ni, da so kandidati dosegli rezultat v skladu z njihovo odločitvijo, zakaj so se odločili za predsedniško kandidaturo. Relativna zmagovalka je po njegovem mnenju Sabina Senčar: »Je povsem apolitična figura, protestniške, proticepilske glasove je artikulirala v nastopu, ki je dosegel boljši rezultat kot kandidata z izrazito strankarsko podporo.«

Ob napovedih za drugi krog pojasnjuje, da aritmetika ni povsem enoznačna in da ne gre preprosto za seštevanje: »Zanesljivo bo del volivcev ostal doma, del bo sledil pozivom strankarskih veljakov. Spomnimo se volitev leta 2007. V prvem krogu je zmagal Lojze Peterle, sledila sta Danilo Türk in Mitja Gaspari, bili so zelo izenačeni, v drugem krogu pa je Türk prepričljivo zmagal. Ali se bo na letošnjih volitvah razvil fenomen Marine Le Pen, ki je dobila dober rezultat v prvem krogu, a se je potem politika odločila, da bo preprečila zmago ekstremne kandidatke, tega ne vemo oziroma ne vemo, kako bo Anžetu Logarju uspelo vzdrževati vtis, s katerim se je vsaj deloma distanciral od politike Janeza Janše. To seštevanje glasov ni čisto enostavno. Glasovi Ciglerja Kralja lahko gredo zanesljivo k Logarju, a je to odvisno tudi od dinamike med obema strankama, se pravi od glajenja sporov, ki so se pojavili v zadnjem času med njima.«