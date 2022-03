Se Aleš Hojs umika iz politike?

V nadaljevanju preberite:

Šli smo po sledi namigov Roberta Goloba, predsednika Gibanja Svoboda, da se notranjemu ministru in podpredsedniku SDS Alešu Hojsa s pomočjo prijateljev že obetata nova služba in dobra plača, ki jo sam očita glavnemu izzivalcu Janeza Janše. Kje je ta služba in kaj je z vodenjem Nove24TV?