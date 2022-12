V Kranju se zmaga nasmiha aktualnemu županu Matjažu Rakovcu

V Kranju, kjer sta se v drugem krogu spopadla strankarska kandidata, aktualni župan Matjaž Rakovec (SD) in Ivo Bajec, ki je kandidiral s podporo SDS, NSi, SLS in Zelenih Slovenije, je večer pred koncem glasovanja v drugem krogu županskih volitev potekal mirno in nekoliko turobno. Glede izida sta oba zelo optimistična, a so prvi delni neuradni rezultati v prednost postavili Rakovca.

Rakovec je po dobri polovici odstotkih preštetih glasov prejel 69,18 odstotka glasov, Bajc pa 30,82 odstotka.

V štabu Rakovca so bili ob zaprtju volišč sicer nekoliko zaskrbljeni glede nizke udeležbe, ki gre tradicionalno bolj na roke desnim volivcem, a so, kot je dejal Rakovec, prepričani, da bodo jutri spet v občini. V zadnjih urah se je po mojih informacijah volilna udeležba povečala, pričakujem, da bo nekje med 25 in 30 odstotki, kar bo zadoščalo za zmago. »V zadnjih štirih letih nismo imeli nobene koalicije, zato tudi ne opozicije. Veliko smo delali na diskusiji pred odločitvami, s posameznimi svetniškimi skupinami. Tudi z SDS in NSi smo dobro sodelovali, zato tudi v prihodnosti ne vidim problema. Kar je dobro za Kranj, bomo tudi izvedli. Če bo koalicija, se bomo odločili po volitvah,« je še dejal Rakovec in med prioritetami izpostavil nov dom za upokojence in nov zdravstveni dom.

Tanja Fajon je prišla podpret Matjaža Rakovca. FOTO: Pija Kapitanovič

V Klubar je Rakovca prišla podpreti tudi predsednica SD

Ivo Bajec pa je med prvo stvarjo, ki jo bo naredil, če bo zasedel županski stolček, omenil odstranitev table pred mestno občino, kjer je tudi sedež občinske uprava. Tabla sedaj usmerja občane na stranski vhod, med tem, ko je za tujce, ki čakajo na delovna dovoljenja, vstop skozi glavni vhod.

»Potem pa se bomo usedli dol in pogledali, kako bomo delali naprej, programe imava oba z Rakovcem dobra, treba je določiti prednostne naloge in tiste, ki so v teku, nadaljevati. Mislim, da bo bodo prihodnja štiri leta ne glede na izid zelo konstruktivna,« je še dejal Bajec.

V prvem krogu volitev je Rakovec z 48,2 odstotka glasov skoraj slavil že v prvem krogu, Bajec je osvojil 19,5 odstotka glasov.