Matej Tonin: Če bomo v opoziji, bomo konstruktivna opozicija

Po zadnjih rezultatih preštetih glasovnic bo Nova Slovenija osvojila osem sedežev v parlamentu, do zdaj jih je imela sedem. Podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj je dejal, da če bo tak rezultat obstal, bi to pomenilo veliko zaupnico stranki: »Nova Slovenija bi s tem ojačala svojo pozicijo in politično moč. V tem primeru se lahko samo še enkrat zahvalim volivcem. Bo pa pomembno po volitvah ohladiti glave, treba bo preseči delitve, ki so se pred volitvami še okrepile.«

Volivcem se je zahvalil tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: »Delamo nekaj, kar je prav, kar ljudje cenijo. Želimo si, da tako ostane in to je dober obet za začetek mandata za dobro pozicijo, izhodišče za delo naprej. Rast Nove Slovenije je tista prava. Vztrajna in ima trdne temelje in močne korenine. Če nima korenin, hitro pade in strohni, Nova Slovenija pa ima trdne korenine in zato naša stranka postaja politična sila.«

Velike zmage Gibanja Svoboda Cigler Kralj ni komentiral oziroma je dejal, da je treba počakati na preštevanje glasov. Na vprašanje, ali bi bila Nova Slovenija pripravljena sodelovati v vladi Roberta Goloba, je Cigler Kralj odgovoril: »Vsaka stranka je na volitvah zato, da bi bila v vladi, da bi lahko svoj program čim bolje izvajala.« Dodal je, da so njihove ključne programske prioritete vsem dostopno javno zdravstvo, dobro in debirokratizirano poslovno okolje in več veselja do življenja.

Glede morebitnega sodelovanja v vladi Roberta Goloba je podobno odgovoril tudi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec: »Najprej je treba prešteti vse glasove. Približno se ve, kdo je zmagovalec. NSi ne izključuje nikogar. Želimo se pogovarjati za to, kar je dobro. Iščemo dobre rešitve za to državo. In brez pogovora ne gre.«

V NSi so zelo zadovoljni z rezultati. FOTO: Marko Feist/Delo

Predsednik NSi Matej Tonin, ki je v kavarno NSi vstopil ob bučnem aplavzu, je dejal, da je jutri nov dan, čakajo jih novi izzivi, ki z volitvami niso izginili: »NSi se tega ne boji in bomo najverjetneje v opoziciji trdo delali, da bo šlo v Sloveniji v prihodnjih letih boljše. Če bomo v opoziciji, ne bomo radikalna ali razdiralna opozicija, ker te metanje polen pod noge pripelje izven parlamenta.« Dodal je, da lahko računajo na konstruktivnost Nove Slovenije.

Cigler je bil navdušen nad visoko volilno udeležbo: »Nova Slovenija je bila ena od tistih strank, ki je pozivala ljudi, naj gredo na volitve, ki so praznik demokracije, in očitno so se ljudje na naš poziv odzvali, za kar se jim zahvaljujem. To pomeni veliko legitimnost rezultatov današnjih volitev.«

Po mnenju podpredsednika NSi Ciglerja Kralja afera z ministrom Jožetom Podgorškom stranki ni škodovala, saj je Podgoršek odstopil: »Predsednik vlade je ta odstop sprejel. NSi je z dejanji pokazala, da imamo in spoštujemo visoke standarde politične kulture v naši državi. To pričakujemo tudi od ostalih.« Ali to pomeni, da bo Podgoršek, če bo izvoljen kot poslanec, takoj odstopil, pa je Cigler Kralj odgovoril: »On je odstopil kot minister, iz kandidatne liste ga stranka ne more več umakniti, potem ko je kandidatura vložena in na volitvah ljudje odločajo o znanem kandidatu, kar nosi s sabo. Tu je zadeva potem vprašanje njegovega osebnega ravnanja. Se pa o tem še nismo pogovarjali.«