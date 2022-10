Milan Brglez skupaj z Golobom prišel v štab

Volilni štab Milana Brgleza se je začel polniti okoli devetnajste ure, ko so se zbrali poslanci strank SD in Gibanja Svoboda. V nadaljevanju večera pa sta se zbranim pridružila kandidat Brglez in predsednik vlade Robert Golob kot njegov politično najbolj eminenten podpornik. Glede na rezultate zadnjih merjenj volilne podpore je vzdušje v volilnem štabu precej zadržano, a v pogovorih z vidnimi člani strank SD in Gibanje Svoboda, nihče ne govori o neuspehu, če se Brglez ne uvrsti v drugi krog.

»Kampanja je bila zelo hitra, na razpolago smo imeli mesec dni časa. Prav je, da ljudje izvedo vsa dejstva o protikandidatki in da se na podlagi tega odločijo,« je na vprašanje, če je Brglez preveč ostro napadal Natašo Pirc Musar kot davčno optimizatorko, odgovoril Dejan Levanič, vodja njegovega štaba iz stranke SD.

Levanič je priznal, da bi v kampanji kakšno stvar dodatni dodelali ali zapeljali drugače, če bi imeli na voljo več časa. »Brglez je zelo suvereno in državniško povedal svoja stališča in jasno skomuniciral svoje vrednote,« pa je Levanič odgovoril na vprašanje, če je Brglez vstopil v predsedniško tekmo prepozno. Na vprašanje, če bo SD v drugem krogu podprla Natašo Pirc Musar Levanič še ni želel odgovarjati, češ da je še prezgodaj.

Predsednica SD Tanja Fajon je v izjavi za STA izrazila zadovoljstvo, da ga bodo v štabu pričakali skupaj, torej predstavniki dveh koalicijskih partneric. »Kampanja je bila težka, posebej za našega skupnega kandidata Milana Brgleza. Ni bilo veliko časa, ampak mislim, da smo vsi dali vse od sebe, predvsem pa on in ljudje bodo na koncu odločili,« je dodala in se zahvalila za vsak glas volivkam in volivcem. Fajonova je povedala še, da »predvsem čuti odgovornost«, da stoji Brglezu ob strani. »In seveda vsi tesno in napeto pričakujemo ta rezultat,« je poudarila.