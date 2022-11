V več občinah bo ključno sodelovanje z mlado stranko

Največ svetnikov bodo v šestih mestnih občinah imele različne županske liste oziroma stranke. Gibanje Svoboda in SD imata največ svetnikov v po treh mestnih občinah. Hkrati je Gibanje Svoboda druga najmočnejša stranka v sedmih mestnih občinah od dvanajstih. Četudi ne bodo imeli župana, bo sodelovanje z njimi velikokrat nujno. Ljubljanski župan Zoran Janković je že takoj po volitvah dejal, da se je za sodelovanje z Gibanjem Svoboda že dogovoril.

Lista Zorana Jankovića je v ljubljanskem mestnem svetu dobila najmanj mandatov doslej, to je 18, Gibanje Svoboda pa osem. Ali so za koalicijo z Jankovićem že podpisali pogodbo, nam iz Gibanja Svoboda niso odgovorili. Dejali pa so, da je še prezgodaj govoriti o koalicijah na lokalni ravni: »V vseh občinah bo stranka sklicala lokalne iniciativne odbore in se do četrtka opredelila do sodelovanja z drugimi strankami in listami v lokalnih okoljih.« Sicer so z lokalnimi volitvami zadovoljni: »Od 414 svetnikov v mestnih občinah jih je Svoboda dobila 85, kar je največ med vsemi parlamentarnimi strankami.«

V Svobodi v Celju so že takoj po volitvah napovedali, da bodo v drugem krogu županskih volitev podprli Matijo Kovača, ki je na volitvah nastopil s podpisi volivcev in ki je prvi po letu 1998 Bojana Šrota pripeljal v drugi krog. V celjskem mestnem svetu je spet najmočnejša Šrotova Celjska županova lista (CŽL) Slovenije, ki je dobila dva sedeža manj kot leta 2018 in bo imela zdaj devet članov. Druga najmočnejša stranka bo prav Gibanje Svoboda s sedmimi sedeži. Če bi Šrot zmagal v drugem krogu, ga čaka več pogajanj in dogovarjanj kot v minulem mandatu, ko je imel z drugimi strankami večino. SD, ki je s Šrotom doslej sodelovala, je izgubila enega svetnika in ima samo še tri. Koga bodo podprli za župana, se v SD še niso odločili.

Gibanje Svoboda je sicer druga najmočnejša stranka v kar sedmih mestnih občinah. Tudi v Velenju, kjer je pričakovano slavila SD, a z dvema sedežema manj kot leta 2018, zdaj jih je dobila 16. Svoboda s petimi sedeži v Velenju druga najmočnejša stranka. Kot je povedal njihov predstavnik Franc Lenart, so zadovoljni: »V treh mesecih smo naredili več kot stranke, ki so tu že deset let in več. Vseeno nas preseneča tako velika podpora SD. V Velenju so spremembe težavne. Pogovorov o sodelovanju še ni.« Tudi na Ptuju je slavila SD, Svoboda se je tam odrezala najslabše med vsemi mestnimi občinami. Kot je dejal njihov predstavnik Alen Hliš, so se že začeli pogovarjati o sodelovanju.

Rekordno v Novi Gorici

Gibanje Svoboda je najmočnejša stranka v mestnih svetih Nove Gorice, Krškega in Murske Sobote. »Rezultat nas je prijetno presenetil in ga štejemo za zgodovinski uspeh, saj takega nobena lista v občinskem svetu doslej še ni dosegla,« je komentiral Samo Turel, novogoriški kandidat za župana Gibanja Svoboda (GS), sicer direktor novogoriškega okrožnega sodišča, ki mu je v prvem volilnem krogu pripadlo več kot 40 odstotkov glasov volivcev. V nadaljevanju se bo z dosedanjim županom Klemnom Miklavičem (26 odstotkov glasov) pomeril v drugem krogu. V novogoriškem mestnem svetu bo GS zasedlo 14 mest od 32, pri čemer predvidoma lahko računajo na večino s povezavo z Listo za razvoj, SD in Levico. Po Turelovih besedah pa bodo na pogovore o sodelovanju povabili vse liste.

V Kopru je sodelovanje med Listo Aleša Bržana (LAB) in GS tako rekoč naravno. Dosedanji župan, ki je slavil že v prvem krogu, je namreč kandidiral z njihovo podporo. Lista Koper je naš (KJN) Borisa Popoviča si je sicer priborila 11 občinskih svetnikov, vendar je nemočna ob pričakovani povezavi devetih svetnikov LAB, šestih GS in enem svetniku Oljke – ta je prav tako podprla Bržana, ki skupaj štejejo 16 glasov. V 33-članskem občinskem svetu pa so z enim članom prisotni še SD, Levica, trije svetniki italijanske narodnosti in predstavnik SDS, kar kaže, da bo Bržan lahko računal na potrebno podporo.