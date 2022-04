Volišče omnia v Ljubljani se seli na Gospodarsko rastavišče

»Po podatkih okrajnih volilnih komisij bo v nedeljo, 24. aprila, na tako imenovanem volišču omnia v Ljubljani glasovalo več kot 5200 volivk in volivcev. Zato je treba lokacijo volišča prestaviti na Gospodarsko razstavišče, kjer so volilna mesta že urejena in je na voljo tudi dovolj prostora, da bodo lahko volivci v primeru slabega vremena počakali v predprostoru, česar na Linhartovi 13 ne bi bilo mogoče zagotoviti,« sporoča Državna volilna komisija (DVK).

DVK je o predlogu okrajnih volilnih komisij za območje Ljubljane odločal na današnji dopisni seji. Določili so, da bo lokacija volišča omnia prestavljena na Gospodarsko razstavišče. Kot pojasnjujejo, »zaradi izjemno velikega števila pravočasno oddanih vlog za glasovanje na tem volišču namreč na prvotno predvideni lokaciji (na sedežu Upravne enote Ljubljana na Linhartovi cesti 13) ne bi bilo mogoče zagotoviti učinkovite in pravočasne izvedbe glasovanja«.

Kot še dodajajo na DVK, bodo volivci in volivke, ki so uspešno oddali vlogo za glasovanje na volišču omnia, o spremembi lokacije obveščeni tudi po elektronski pošti, poleg tega bo na prvotno predvideni lokaciji poskrbljeno tudi za preusmerjanje volivcev.