Zmagovita Funklova formula »brez udarcev pod pas«

Vaše zaupanje – naša odgovornost – tako se je glasil volilni slogan Liste Naš Hrastnik, ki jo vodi aktualni in danes tudi v drugo izvoljeni župan hrastniške občine Marko Funkl.

Hrastničani, ki so mu tokrat namenili 77,24 odstotka glasov, se bodo lahko v drugem Funklovem mandatu prvi v državi veselili skupnostne sončne elektrarne v obliki zadruge, prvi v Zasavju so uvedli tudi participativni proračun, sprejeli trajnostni načrt razvoja občine in razvijajo eno prvih stanovanjskih zadrug v Sloveniji. Funkl, ki je v času pred volitvami večkrat poudarjal, da »številni udarci pod pas ter ustvarjanje negativne klime dva tedna pred volitvami niso naša pot«, je ob zmagi dejal: »Reziltat je nekoliko višji, kot smo pričakovali. Veseli smo podpore, ker to kaže, da so ljudje prepoznali naš trud. V resnici smo pričakovali, da drugega kroga ne bo. Aktualni župan, ki ne dela veliko napak, ima velike možnosti, da je izvoljen v drugem krogu.«

Funklova izzivalca za župansko mesto, kandidat Gibanja Svoboda Žiga Kovač je prejela 16,4 odstotka glasov volivcev.

Na volitvah 2018, na katerih je Funkl prvič meril voljo ljudi, se je na vrh občine povzpel v drugem krogu.