Močnejša nevihtna celica se s Krasa pomika proti Postojni

Danes je bilo sprva delno jasno, nato bo oblačnosti postopno vse več. Čez dan in popoldan se bodo ponekod po državi pojavljale krajevne plohe in nevihte. Teh bo predvidoma več v severni polovici Slovenije. Možen je nastanek močnejših neviht z nalivi, sunki vetra in točo, na facebook strani navaja Meteoinfo Slovenija.

Po poročanju Arsa je močnejša nevihtna celica nastala na Krasu in se pomika proti Postojni. Radarske meritve nakazujejo na močan naliv in veliko verjetnost toče. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, navajajo na omrežju X.

Meteoinfo pa navaja, da je na jugozahodu države, v okolici Postojne, nastala močnejša nevihta, ki jo lahko spremljajo močni sunki vetra, toča, udari strel in nalivi.

K nam iznad Sredozemlja priteka dokaj topel, a vse bolj vlažen in nestabilen zrak. Tako so se že dopoldne pojavljale nevihte v Furlaniji-Julijski krajini, ki lahko v naslednjih urah dosežejo tudi zahodno polovico Slovenije.

Nad nami pihajo vetrovi jugozahodne smeri, ki k nam prinašajo topel in vlažen zrak. Ozračje bo tako danes kot tudi v prihodnjih dneh nestabilno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33, v Zgornjesavski dolini okoli 23 stopinj Celzija.

Nevihte se bodo nato pomikale v smeri severa Hrvaške in proti Madžarski. Zvečer se bo ozračje umirilo.

FOTO: Blaž Samec

Spremenljivo vreme z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi jutri. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 25 do 31, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija.

Višinsko jedro hladnega in vlažnega atlantskega zraka se nam bo v soboto bližalo, nas doseglo v noči na nedeljo in se v nedeljo pomaknilo naprej proti vzhodu. V soboto in nedeljo bo spremenljivo z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami.

Odcepljena višinska jedra v poletnem času vedno predstavljajo potencialno nevarnost neurij, saj Alpe zadržijo ohladitev v spodnjih zračnih plasteh, ohladitev v višinah pa močno poveča labilnost atmosfere v krajih južno od Alp, navaja Arso.

Julij letos nekoliko hladnejši

Kot je Arso zapisal na omrežju X, je bilo vreme po zaključku izrazitega vročinskega vala v prvem tednu julija v nadaljevanju meseca dokaj razgibano, brez večjih vremenskih posebnosti. Sončna obdobja so se menjavala z obdobji nestanovitnega vremena, nastalo je tudi nekaj krajevnih neurij.

V začetku prihodnjega tedna bo iznad severnega Atlantika proti Alpam dotekal še nekoliko hladnejši zrak. Pri nas lahko pričakujemo občasen dež in nižje temperature, predvsem vzdolž Jadrana pa bodo še možne tudi močnejše nevihte.

V ponedeljek in torek bodo popoldanske temperature po Sloveniji le okoli 20, v sredo in v četrtek pa okoli 25 °C. Zelo verjetno bo letos mesec julij pri nas nekoliko hladnejši od sicer rekordno toplega junija. Podobno se je zgodilo tudi poleti leta 2003.