Vroče bo, ne bo pa vročinskega vala

»Nič zelo skrb vzbujajočega se ne napoveduje za prihodnje dni,« je povedal meteorolog Brane Gregorčič, a dodal, da se je začel letošnji čas vročine. Temperature so nekoliko nadpovprečne glede na dolgoletno povprečje, ne bo pa vročinskega vala.

Vročina se k nam širi po celini, od Španije, kjer bodo temperature dosegle tudi 40 stopinj Celzija, čez Francijo do Slovenije. Na Primorskem bodo temperature tako tudi nad 30 stopinjami Celzija, morda tudi 34 stopinj, v notranjost države pa ta vpliv še ne bo segel. V osrednji Sloveniji bodo dnevne temperature dosegle 30 stopinj Celzija, vendar bodo jutra še sveža, tako bi lahko temperatura celega dneva segla do 24 stopinj Celzija.

To še ne pomeni pravega vročinskega vala, je pa na meji. Po slovenskih merilih imamo vročinski val, če povprečna temperatura dneva in noči v treh zaporednih dneh ne pade pod določeno mejo. Za Primorsko je ta meja 25 stopinj Celzija, za notranjost države 24, za višje predele pa 22 stopinj Celzija.

Ko so noči toplejše, je še huje, pravi klimatologinja Katja Kozjek Mihelec. Vročinski val lahko prinese morska ali celinska subtropska zračna masa. Morska prinaša bolj soparno vročino, kar lahko pomeni hujše nalive in točo, traja pa manj časa. Celinska prinaša suho, stabilno in bolj vroče vreme, ki lahko traja dlje. Vročina, ki prihaja iz Španije, je celinska.

Gregorčič je še napovedal, da se bo vročina stopnjevala do nedelje, v ponedeljek pa bodo temperature spet padle, morda bo tudi nekaj padavin.