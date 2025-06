Po vsej državi razglašena velika požarna nevarnost, prepovedano je kurjenje

Slovenija vstopa v teden ekstremne vročine, ki bo zajela vso državo in prinesla temperature do 36 stopinj Celzija. Zaradi vročine in suše bo od torka, 24. junija, po vsej državi razglašena velika požarna ogroženost, zato pristojni pozivajo k skrajni previdnosti.

Po kratkotrajnih vročinskih valovih, ki so se v prvi polovici junija dotaknili zgolj Prekmurja in Primorske, se bo v tem tednu vročina okrepila in razširila na nižine celotne Slovenije. Pred nami je prvi pravi vročinski val letošnjega poletja, ki s seboj prinaša ne le visoke temperature, ampak tudi zaostritev suše in posledično veliko nevarnost požarov v naravnem okolju.

Arso je za sredo, za večji del države, izdal oranžno opozorilo. FOTO: Arso

Nad severno Evropo je trenutno ciklon z vremensko fronto, medtem ko je nad južno polovico Evrope območje visokega zračnega tlaka. K nam v nižjih plasteh ozračja od zahoda doteka razmeroma suh in zelo topel zrak.

Že danes, v ponedeljek, bo popoldne pretežno jasno, pihal bo jugozahodnik. Temperature se bodo povzpele do 34 stopinj Celzija. Zvečer so predvsem v severozahodni in severni Sloveniji možne posamezne nevihte.

V torek bo sončno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija.

Vročina se bo stopnjevala proti sredini tedna. Agencija za okolje (ARSO) v posebnem opozorilu poudarja, da se bo po nižinah stopnjevala toplotna obremenitev, največja pa bo v sredo in četrtek. Takrat lahko pričakujemo najvišje dnevne temperature med 32 in 36 stopinj Celzija. Zaradi toplih juter in večerov bodo visoke tudi povprečne dnevne temperature, ki se bodo večinoma gibale med 26 in 28 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma jasno in vroče, medtem ko bo v četrtek popoldne več kopaste oblačnosti in možna kakšna ploha ali nevihta, ki bodo pogostejše v noči na petek.

Podobno kot za sredo je Arso tudi za četrtek, za večji del države, izdal oranžno opozorilo. FOTO: Arso

V noči na petek nas bo oplazila neizrazita vremenska fronta z nekaj nevihtami. Petek bo tako krajem v notranjosti države verjetno prinesel nekaj osvežitve, medtem ko na Primorskem vročina ne bo popuščala. Obstaja velika možnost, da se bo vročinski val marsikje nadaljeval vse do konca junija ali celo v začetek julija, saj na obzorju ni videti nobene izrazitejše vremenske motnje, ki bi prinesla občutnejši dež in ohladitev ozračja.

V višjih predelih Primorske visoke vrednosti ozona Na merilnem mestu Otlica v Trnovskem gozdu na nadmorski višini 950 metrov je urna vrednost ozona ob 14. uri presegla opozorilno vrednost. Ker je merilno mesto postavljeno tako, da podatki veljajo za širšo okolico, so vrednosti ozona visoke v višjih predelih Primorske, tako bo še vse popoldne, so sporočili z Agencije za okolje (Arso). Opozorilna vrednost ozona znaša 180 mikrogramov na kubični meter. Ob 14. uri je bila na Otlici urna vrednost ozona 184 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna pa 164 mikrogramov na kubični meter. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Na Arsu priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona.

Po vsej državi razglašena velika požarna ogroženost

Zaradi kombinacije visoke vročine in vse hujše suše se nevarnost za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju drastično povečuje. Kot so sporočili na Gasilski zvezi Slovenije na svoji strani na facebooku, bo od torka, 24. junija 2025, pa do preklica razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne Slovenije.

To pomeni, da je verjetnost za nastanek in hitro širjenje požarov izjemno visoka. Vsaka iskra, odvržena cigareta ali nenadzorovan ogenj lahko zaneti obsežen požar s katastrofalnimi posledicami za naravo in premoženje.

Priporočila in pozivi k previdnosti

Z nadaljevanjem vročine se bo suša še zaostrila, s tem pa se bo povečevala tudi požarna ogroženost. Pristojni, vključno z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), priporočajo sprotno spremljanje opozoril. V času velike požarne ogroženosti je ključnega pomena, da vsi prebivalci in obiskovalci upoštevajo naslednje ukrepe:

- V naravnem okolju je prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj.

- Ne odmetavajte gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko povzročijo požar, kot so cigaretni ogorki.

- Pazljivost je potrebna tudi pri izvajanju kmetijskih del, kjer lahko pride do iskrenja.