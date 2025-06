Vrhunec vročinskega vala: pričakuje se od 33 do 37 stopinj Celzija

V Sloveniji se te dni srečujemo z vročinskim valom, ki bo vrhunec dosegel danes. V vzhodnem in osrednjem delu države se po napovedih meteorologov pričakuje od 33 do 37 stopinj Celzija. Za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi visoke toplotne obremenitve, razglašena je tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Na Arsu opozarjajo, da smo priča veliki toplotni obremenitvi, saj so temperature prek 30 stopinj prisotne že zelo zgodaj. Visoke temperature in suša vplivajo tudi na kmetijstvo, tako v kmetijskih organizacijah že opozarjajo na posledice vročinskega vala za nekatere pridelke. S hudo vročino se soočajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah, med drugim v predelih Italije, Avstrije in državah na Balkanu, o visokih temperaturah poročajo tudi s severovzhodnega dela ZDA.

Zvečer in v noči na petek možne krajevne plohe

V Sloveniji bo po današnjem vrhuncu, razen na Primorskem, vročina prehodno nekoliko popustila. Zvečer in v noči na petek naj bi predvsem severni del države zajele krajevne plohe in nevihte. Po podatkih Arsa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri.

V sredo so na merilnem mestu Otlica v Trnovskem gozdu zabeležili presežene opozorilne vrednosti ozona. Tudi za danes na Arsu pričakujejo, da bodo ravni ozona zopet narasle, tako je mogoče znova pričakovati preseganja opozorilne vrednosti.

Povečane vrednosti ozona

Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Na Arsu priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporov v času trajanja visokih vrednosti ozona.