Skupnost vrtcev: vrtci naj bodo samostojni in manjši

Vlada bo v četrtek nadaljevala obravnavo zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi), ki so jo prejšnji teden prekinili, da bi proučili pripombe s posveta vlade s predstavniki vzgoje in izobraževanja.

Skupnost vrtcev Slovenije si prizadeva, da bi vrtci lahko imeli največ 35 oddelkov, vsi vrtci z najmanj desetimi oddelki pa bi morali postati samostojni in ne del osnovnih šol.

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bilo konec septembra v skupaj 416 vrtcih 81.646 otrok. Četrtina vrtcev (108) je javnih samostojnih vrtcev, 98 vrtcev je zasebnih, največ, skupaj 210, pa je vrtcev pri osnovni šoli.

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Silvija Komočar ugotavlja, da je ravnateljeva pozornost, kadar je vrtec del osnovne šole, usmerjena predvsem v šolski del zavoda: »Vrtce, ki delujejo v okviru osnovnih šol, vodijo pomočniki ravnateljev – vodje vrtcev, ki nimajo enakih pristojnosti kot ravnatelji, zato pri delu niso povsem avtonomni.«