Vsa zavarovanja pod eno streho? Toliko lahko prihranite

Zavarovanje za avto, dodatno zdravstveno zavarovanje, pokojninski sklad … Zakaj ne bi vseh zavarovanj združili pod eno streho in še prihranili? To svojim zavarovancem omogoča Zavarovalnica Triglav. Odločite se za Triglav komplet in ne spreglejte novih možnosti za popust, s katerim lahko pri premoženjskih zavarovanjih prihranite do 40 odstotkov. S Triglav komplet bonusom pa boste poseben popust dobili tudi pri sklenitvi avtomobilskih zavarovanj.

Kaj je Triglav komplet?

Triglav komplet je lojalnostni program, ki na enostaven in pregleden način nagrajuje zvestobo zavarovalcev Zavarovalnice Triglav. Vanj lahko vključite vsa najpomembnejša in najpogostejša zavarovanja, ki jih imate vi in vaši družinski člani pri Zavarovalnici Triglav ter družbah Triglav Pokojnine in Triglav Zdravje, prav tako varčevalne načrte pri družbi Triglav Skladi.

Več zavarovanj, več prihranka

Tako vi kot vaši družinski člani ste lahko v okviru bonitetnega programa deležni skupnega prihranka na obstoječa in nova zavarovanja vseh članov Triglav kompleta, aktivni varčevalni načrti članov Triglav kompleta, po novem pa boste prejeli tudi popust iz naslova zvestobe ter popust za digitalno poslovanje posameznega člana Triglav kompleta.

Kako do čim večjega popusta, preverite TUKAJ.

Višina skupnega popusta se spreminja in se ugotavlja vsakič, ko kateri od članov sklepa zavarovanje. Toda imejte v mislih, da več zavarovanj in varčevalnih načrtov prinaša več skupnega popusta – tudi do 40 odstotkov.

Popust boste dobili tako pri obnovi kot pri sklenitvi premoženjskih zavarovanj, v popust pa lahko vključite tudi zavarovanja vaših družinskih članov in sorodnikov.

Nove možnosti popustov

V popust se upoštevata tudi digitalno poslovanje in zvestoba vseh članov Triglav kompleta.

Popust lahko torej prejmete, če se registrirate v digitalni poslovalnici i.triglav ter podate soglasje za elektronsko obveščanje in obdelavo osebnih podatkov za neposredno trženje vseh članov Triglav kompleta. Najvišji popust za digitalno poslovanje znaša 5 odstotkov, vsak član pa lahko prispeva največ 3 odstotke.

Za zvestobo pa lahko 5 odstotkov popusta prejme član, ki ima pri Zavarovalnici Triglav najdlje sklenjeno katero od premoženjskih zavarovanj, kot so na primer avtomobilsko zavarovanje, zavarovanje doma, požarno zavarovanje, zavarovanje malih živali, nezgodno zavarovanje starejših itd.

Triglav komplet FOTO: Zavarovalnica Triglav d.d.

Posebna prednost: Triglav komplet bonus

Člani Triglav kompleta lahko dobijo poseben popust pri sklenitvi novega zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), in sicer do 50 odstotkov glede na najvišji pridobljen bonus kateregakoli člana Triglav kompleta. Popust se prizna na zavarovanja avtomobilske odgovornosti (AO), voznika (AO plus), splošnega avtomobilskega kaska in kasko karambol.

Tako vi kot vaši družinski člani ste lahko v okviru bonitetnega programa deležni skupnega prihranka na obstoječa in nova zavarovanja vseh članov Triglav kompleta, po novem pa boste prejeli tudi popust zaradi zvestobe in popust za digitalno poslovanje posameznega člana Triglav kompleta.

