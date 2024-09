Vzpon na dimnik Teta skozi zenico nekega očesa

V nadaljevanju preberite:

Zato pa virtualnost toliko hitreje prehiteva realno dogajanje. Na javnem natečaju v sklopu mednarodnega projekta FASIH, Future Art and Science Industrial Heritage, sta med devetimi izbranimi predlogi za nova dela na presečišču umetnosti in znanosti ob štirih srbskih produkcijah in treh hrvaških tudi dve slovenski: to sta deli dr. Đejmi Hadrović in Žige Pavloviča. Zahvaljujoč njima bo Tetov velikan, ta najreprezentativnejši del zasavske industrijske dediščine, znova zaživel v jeziku umetnosti in v povezavi z znanostjo ter novimi mediji. Deveterica projektov se posveča digitalnim interpretacijam dediščine, eksperimentira z zvočno podobo, 3D-mapiranjem in modeliranjem, s poučnimi pripovedmi, interaktivnimi projekcijami in zvočnimi krajinami. Vsa pa so si za izhodišče poiskala industrijske objekte: Termoelektrarno Snaga i svetlost v Beogradu, tovarno papirja Hartera na Reki in nekdanjo Termoelektrarno v Trbovljah.