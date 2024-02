Walter Baier: Ljudje si morajo ponovno priboriti EU

Stranka Evropske levice je na današnjem srečanju v Ljubljani za svojega vodilnega kandidata na evropskih volitvah potrdila predsednika evropske levice in člana Komunistične stranke Avstrije Walterja Baierja. Soglasno so potrdili tudi manifest.

»Pravijo, da je Evropa daleč od ljudi. Mi pa trdimo, da si morajo Evropo ljudje ponovno priboriti,« je na novinarski konferenci po izvolitvi dejal Baier in obljubil, da bodo naslavljali težave običajnega človeka, kot so rastoči življenjski stroški, pravica do stanovanj in dostopnost javnih servisov.

Koordinatorka Levice Asta Vrečko je zagon volilne kampanje Evropske levice označila za ne le »politični trenutek, ampak izraz naše skupne želje po pravičnejši, zeleni, solidarni in povezani Evropi«.

Walter Baier in Asta Vrečko. FOTO: Črt Piksi

»Zavezanost Evropske Levice k pravičnemu zelenemu prehodu je temelj našega programa in boja proti nebrzdanemu kapitalizmu,« je poudarila in zagotovila, da si Evropska Levica prizadeva za »čisto energijo, trajnostno kmetijstvo in industrijo, ki spoštuje naše okolje, delavske pravice in zagotavlja delovna mesta za prihodnje generacije«. Izpostavila je še, da zagovarjajo »krepitev javnega šolstva in zdravstva, pravico do stanovanja, varovanje delavskih in socialnih pravic in vzpostavitev ekonomske demokracije«.

Evropsko levico skrbi zlasti vzpon desnega populizma, ki, kot je dejala Asta Vrečko, s »predlogi hitrih in všečnih rešitev, s kazanjem s prstom na migrante in manjšine kot krivce za družbene probleme, s teorijami zarot in lažnimi novicami pridobivajo na moči«. Vendar je poudarila, da se slovenska Levica na volitve podaja optimistično, v upanju, da ji bo prvič uspelo prestopiti prag evropskega parlamenta.