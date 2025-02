Z bodočim dijakom pride šolo pogledat vse več staršev

Devetošolci bodo danes in jutri obiskali srednje šole po vsej državi. Osnovnošolsko izobraževanje zaključuje največja generacija zadnjih dvajsetih let, a je tako kot vsako leto na srednjih šolah precej več prostih mest, kot je kandidatov. Na šolah, kjer bo prijavljenih preveč, bo sledila omejitev vpisa. Za vpis na te šole letos prvič ne bodo odločale le ocene, ampak tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike konec marca.

Infografika Delo

Največ vpisnih mest, 10.568, je razpisanih v programih srednjega strokovnega izobraževanja. V programih strokovnih in splošnih gimnazij je na voljo 7728 vpisnih mest, v programih srednjega poklicnega izobraževanja 6852 in v programih nižjega poklicnega izobraževanja 860 mest. V programih srednjega poklicnega izobraževanja je vpisnih mest malo manj kot lani, v gimnazijah enako kot lani, več vpisnih mest kot lani pa je razpisanih v srednjem strokovnem in nižjem poklicnem izobraževanju.

Učenci bodo imeli po informativnih dnevih še mesec in pol časa za odločitev, prijavo za vpis v srednjo šolo morajo oddati do 2. aprila, letos uvajajo tudi možnost elektronske oddaje prijavnice. Kjer so med vpisnimi pogoji tudi preizkusi nadarjenosti, se morajo na preizkus prijaviti do 4. marca.

Več nižjega poklicnega izobraževanja

Predsednica združenja ravnateljev in ravnateljica OŠ Danile Kumar Mojca Mihelič je dejala, da devetošolcem pred informativnimi dnevi svetujejo, da srednje šole obiščejo po možnosti brez staršev: »Svetujemo tudi osmošolcem, da gredo v petek popoldne in soboto dopoldne na informativne dneve.« Statistika kaže zmanjšanje zanimanja za gimnazije, v osnovnih šolah pa opažajo trend vpisov v dveletne programe nižjega poklicnega izobraževanja. »To nas skrbi. V te programe se vpisujejo, ker ne zmorejo opraviti osnovnošolskega programa. Pa ne, ker bi bil prezahteven, ampak ker otroka ne moremo prisiliti, da hodi v šolo. In potem šole ne konča, v te programe pa se lahko vpišejo s končanim sedmim razredom osnovne šole,« je povedala Miheličeva.

Podobno ugotavlja predsednica zveze srednjih šol in dijaških domov ter direktorica Šolskega centra Ljubljana Nives Počkar: »V programe nižjega poklicnega izobraževanja se vse manj vpisujejo dijaki, ki so jim ti programi v prvi vrsti namenjeni, to so otroci s posebnimi potrebami. Vedno več je takih, ki niso končali osnovne šole, tujci, ki ne znajo jezika. Veliko je tudi otrok, ki prihajajo iz socialno ogroženih okolij in potrebujejo še veliko več pomoči. Ti programi zato zahtevajo učitelje z največ empatije in velikim nasmehom.«

Pridejo že odločeni

Ravnateljica šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Šolskega centra Ptuj Darja Harb je dejala, da na informativne dneve pridejo mladi že bolj ali manj odločeni: »Si pa z zanimanjem ogledajo šolo. Pri nas je osem različnih programov, zato jih samo pozdravim, potem pa si ogledajo posamezne programe, pri čemer jim vse predstavijo praktično, pri gastronomih se, na primer, kuha. Pridejo tudi starši. Bolj ambiciozne zanima tudi, kako šolanje lahko nadaljujejo. Se pa letos vpisuje še zadnja velika generacija, potem se bo slika tudi v srednjih šolah precej spremenila.«

Da so starši postali stalnica na informativnih dnevih, se strinja tudi Počkarjeva. »Vse več jih pride s starši, včasih še s kom drugim, tako da imamo cele družine. Vedno več je tudi osmošolcev, zato bi morda informativne dneve lahko pripravili tudi junija.« Tudi Počkarjeva se strinja, da se bo za srednje šole v smislu vpisa kmalu veliko spremenilo: »Letošnja generacija devetošolcev je močna, od leta 2027 pa se bo treba za dijake boriti.«

Omejitev vpisa

Letos bo še ravno obratno. Bodoči dijaki se bodo »borili« za vpis v srednjo šolo. Prvič pa ne bodo odločale le ocene iz 7., 8. in 9. razreda, ampak tudi NPZ. »To bo imelo kar velik vpliv na vseh ljubljanskih srednjih strokovnih šolah in gimnazijah,« je dejala Počkarjeva.

Ravnateljica Gimnazije Vič Alenka Krapež pa ne pričakuje velikih sprememb: »Že dve leti zapored smo po prvem krogu z nadnormativnimi oddelki zaprli prijave. To pomeni, da se je prijavilo ravno prav kandidatov, vsi pa so dosegli visoko število točk. Zgodila se je torej samoselekcija. Mislim, da tudi z NPZ ne bo bistvene razlike. Verjamem, da se bodo vpisovali tisti, ki bodo tudi kos gimnazijskemu programu. Vsekakor pa podpiram sistem upoštevanja NPZ, ker se s tem ne da izsiljevati. Vsi so enaki, kar ocene niso, čeprav so, denimo, same petice. Tako kot je matura postavila standard, ga bo tudi NPZ. Poleg tega z zunanjim preverjanjem znanja učenec in učitelj postaneta zaveznika, saj je ključno znanje, ne ocene.«