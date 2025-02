Ohranjajo povečan vpis tudi v zdravstveni negi in pedagogiki

V nadaljevanju preberite:

V študijskem letu 2025/26 bo na voljo 20.442 mest za vpis v prvi letnik rednega in izrednega dodiplomskega in enovitega magistrskega študija. Razpisuje jih pet javnih in 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo. Informativna dneva za bodoče študente bosta v petek, 14., in soboto, 15. februarja.

Med novostmi je univerzitetni študijski program fizioterapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, ki bo nadomestil visokošolski strokovni program in traja tri leta, razpisanih je 60 mest. Na Medicinski fakulteti ter Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru bodo začeli izvajati interdisciplinarni enoviti magistrski študijski program farmacije, ki traja pet let, na voljo bo 30 mest. Na Pedagoški fakulteti v Mariboru namesto univerzitetnega študijskega programa razpisujejo enoviti magistrski študijski program razrednega pouka, ki traja pet let, na voljo bo 70 mest.

Po informativnih dnevih bo prvi prijavni rok od 18. februarja do 18. marca, podatki prve prijave in omejitve vpisa bodo objavljeni 25. marca. Prosta mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 19. avgusta. Drugi rok izbirnega postopka bo od 16. do 19. septembra, kandidati pa bodo o rezultatih obveščeni do 19. septembra. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) bo objavilo še prosta vpisna mesta 23. septembra po 15. uri. Vpis naknadno sprejetih po prvem roku bo do 30. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku bo od 24. do 30. septembra, sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest pa do 30. septembra. Vpis naknadno sprejetih po obeh krogih bo mogoč do 30. oktobra.