Pri omejitvi vpisa bodo ocene štele največ 60 odstotkov

Otrokom, ki bodo 1. septembra postali devetošolci, bodo ob morebitni omejitvi vpisa v srednjo šolo poleg ocen v zadnjem triletju upoštevali tudi dosežke na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ) iz učnega jezika in matematike. Ob omejitvi vpisa bodo ocene štele največ 60 odstotkov, NPZ iz posameznega predmeta pa največ 20 odstotkov. Ostaja samo en izpitni rok, in če otrok NPZ ne bo pisal, bodo njegov dosežek izračunali z mediano dosežkov učencev, ki so imeli iz ocen enako število točk.

Predsednica zveze aktivov svetov staršev Lara Romih pravi, da odzive s terena še zbirajo, zato celostne slike, kaj menijo starši, še nima: »Nekoliko nas žalosti, da niso dosegli boljše 'enake možnosti'. Ker ni drugega roka, ker se upošteva mediana, ne bo možno imeti bolj pravičnega položaja med otroki, ki so na meji za vpis. Seveda v življenju ni nikoli vse pravično, a želimo si čim manj kompromisov – sploh pri osnovnošolskih otrocih. Morali bi maksimalno dvigniti lestvico enakih možnosti.«