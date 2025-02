Bodoči študenti pred eno najpomembnejših odločitev v življenju

Bodoči študenti se bodo na informativnih dnevih danes in v soboto, pred eno najpomembnejših odločitev v življenju, lahko sestali s profesorji in starejšimi študijskimi kolegi ter dobili odgovore na vprašanja o študijskih programih, za katere se zanimajo. Po informativnih dnevih bodo imeli na voljo dober mesec časa za razmislek; odločiti se morajo najpozneje do 18. marca. Takrat bo zadnji dan za elektronsko oddajo prijave, v kateri po prednostnem vrstnem redu lahko navedejo do tri študijske želje.

Izbire resnično ne manjka. V prihajajočem študijskem letu, ki se bo začelo jeseni, je v Sloveniji razpisanih 20.442 vpisnih mest za vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija. Za državljane držav članic Evropske unije (EU) je namenjenih 16.794 mest, 940 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva, 708 mest pa za tujce iz držav zunaj EU. Bodoči študenti v Sloveniji lahko izbirajo med petimi javnimi visokošolskimi zavodi in kar šestnajstimi zasebnimi visokošolskimi zavodi s koncesijo. Seveda pa se državljani Slovenije lahko vpišejo tudi na študij v kateri izmed drugih članic EU pod enakimi pogoji kot njeni državljani.

Povečano število vpisnih mest

Javni visokošolski zavodi so pri pripravi predlogov vpisnih mest upoštevali usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti, zaradi katerega so tudi letos ohranili povečano število mest na smereh z omejitvami vpisa, kot so medicina, zdravstvena nega, psihologija, fizioterapija, pedagoški poklici, socialno delo, računalništvo in informatika, elektrotehnika, strojništvo, tehniška varnost in gozdarstvo.

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom se je letos še dodatno povečalo število rednih vpisnih mest na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, in sicer na študijskih programih geodezija in geoinformatika, gradbeništvo, operativno gradbeništvo ter geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin. Na ljubljanskih fakultetah za elektrotehniko ter za računalništvo in informatiko se povečuje vpis na skupnem programu multimedija. Več vpisnih mest bo letos razpisanih tudi na pedagoških fakultetah v Ljubljani in Mariboru, in sicer za logopedijo in surdopedagogiko ter predšolsko vzgojo.

Novi programi

Prihodnje študijsko leto prinaša tudi več novosti. Univerza v Ljubljani letos na zdravstveni fakulteti prvič razpisuje univerzitetni študijski program fizioterapija. Tri leta trajajoči univerzitetni študijski program bo nadomestil program fizioterapije, ki se je do zdaj izvajala le na visokošolski strokovni ravni.

Druga največja univerza v državi, Univerza v Mariboru, bo začela izvajati interdisciplinaren enovit magistrski študijski program farmacija, ki traja pet let. Na novem programu so letos razpisali 30 vpisnih mest.

Manjši zavodi poskušajo študente privabiti z bolj nišnimi študijskimi smermi. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu tako razpisuje nov univerzitetni študijski program poslovanje v informacijski družbi, Univerza v Novi Gorici pa se je odločila preimenovati univerzitetni študijski program slovenistika v jezik in literatura v digitalnem svetu.

Zaradi velikega števila dijakov – informativnih dnevov ne obiskujejo le zadnji letniki srednjih šol, ampak tudi mlajši –, ki jih, čeprav gre za polnoletne ali skoraj polnoletne osebe, pogosto spremljajo tudi starši, bo na ulicah univerzitetnih mest v petek in soboto predvidoma povečana gneča. V Ljubljani, kjer je daleč največja univerza v državi, bodo v petek dopoldne na nekaterih linijah povečali število mestnih avtobusov, Slovenske železnice pa so napovedale, da bodo v času informativnih dnevov povečale kapacitete vlakov.