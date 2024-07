Z interventnim zakonom nad gnečo pred upravnimi enotami

»Bistvo tega interventnega zakona je, da omejujemo krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj za tujce, kar je do zdaj povzročalo zaostanke in gnečo na največjih upravnih enotah. Krajevno pristojnost bomo tako prenesli na druge upravne enote. Tako bodo lahko tuji delavci, ki so oddali vlogo, lahko šli že takoj delat in jim ne bo treba čakati na izdajo dovoljenja,« je po seji vlade povedal podpredsednik vlade Matej Arčon.

Po njegovih besedah bodo ta zakon, ki je bil danes na vladi potrjen in so ga poslali v parlamentarno proceduro, v državnem zboru predvidoma obravnavali in sprejeli konec prihodnjega tedna. Na vprašanje, kako komentira razburjenje sindikatov zaposlenih na upravnih enotah, ki so bili nad napovedjo tega interventnega zakona presenečeni, pa je Arčon odgovoril: »Pri tem zakonu nismo šli mimo sindikatov. Gre predvsem za razbremenitev najbolj obremenjenih upravnih enot in s tem ne prelagamo pristojnosti na nobeno drugo institucijo. Ukinjamo namreč krajevno pristojnost in tako bodo lahko druge upravne enote te zadeve tudi reševale. Najpomembneje je, da bodo tujci, ki bodo vložili vlogo za bivanje in delo, lahko začeli takoj delati pri delodajalcu. Zato menim, da bodo sindikati zadovoljni in da je šlo za šum v komunikaciji.« Gre za začasen ukrep, ki bo veljal le do 30. septembra.

Jutri tudi podpis stavkovnega sporazuma

Glede podpisa stavkovnega sporazuma z upravnimi enotami, kjer poteka stavka, pa je podpredsednik vlade optimističen in zadovoljen. Po njegovih besedah je optimistična tudi vladna pogajalska stran, predvsem zato, ker se dogovor časovno ujema s centralnimi pogajanji. »Tako da so lahko tudi predstavniki sindikatov upravnih enot videli, da vlada misli resno in da namerava celovito urediti sistem plač v javnem sektorju,« je še ocenil Arčon.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije (SDOS), pa je za Delo povedal, da je stavkovni sporazum z vlado podprlo 40 upravnih enot, med njimi je tudi ljubljanska, dve upravni enoti pa sta bili proti. Po naših informacijah so sporazum zavrnili uradniki v Murski Soboti in Gornji Radgoni. »Jutri bomo na ministrstvu za upravo podpisali stavkovni sporazum, s tem pa se bo stavka, ki se je začela 13. marca, prihodnji teden tudi uradno končala,« je povedal Verk.