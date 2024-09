Pravica do odklopa: z odzivniki bodo obveščali o odsotnosti zaposlenega

V nadaljevanju preberite:

Na Gospodarski zbornici Slovenije informacij o tem, koliko delodajalcem bo uspelo v roku pripraviti ukrepe o izvajanju pravice do odklopa, sicer nimajo, pričakujejo pa, da se ji bodo podjetja pravočasno prilagodila. Kot poudarjajo, se »konkretni ukrepi in rešitve določajo na nivoju posameznih podjetij ob upoštevanju organizacijske in delovne specifike dejavnosti«. Priprave ukrepov smo preverili v podjetjih iz trgovine, proizvodnje, farmacije in v naši največji energetski družbi.

Ureditev pravice do odklopa je delno povezana tudi z institutom dela na domu, poudarjajo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), saj je z razvojem digitalizacije delo na domu postalo pogostejša praksa. »Ker pa nove informacijske in komunikacijske tehnologije omogočajo nenehno dostopnost delavca, kar povzroča intenzifikacijo dela, daljšanje delovnega časa in zameglitev meje med službenim in zasebnim časom, ima uvedba tega instituta širši pomen za zagotavljanje pravice do počitka vseh delavcev,« dodajajo.