Z učenjem smo lahko večno mladi

V Celju so danes uradno odprli 27. Tedne vseživljenjskega učenja (TVU), dogodki se začnejo prihodnji teden po vsej državi. Nacionalni koordinator TVU je Andragoški center Slovenije, z 39 partnerji in skupno okoli 2000 prireditelji bodo v petih tednih pripravili številne dogodke, da bi ljudi spodbudili k vseživljenjskemu učenju. Po zadnjih podatkih je vanj vključenih 8,4 odstotka Slovencev, kar je manj kot leta 2016, ko jih je bilo vključenih 12 odstotkov.

Nacionalna koordinatorka TVU na Andragoškem centru Zvonka Pangerc Pahernik, ki je pri projektu od samega začetka pred 27 leti, pravi, da je imela Slovenija leta 2016 najboljše rezultate pri vključenosti državljanov v vseživljenjsko učenje. Zakaj se je število sodelujočih zmanjšalo, ne ve: »To tudi nas zanima. Covid je lahko tudi izgovor. Evropski urad, ki razlaga različne pojave v izobraževanju nasploh, je v svoji nedavni študiji o izobraževanju odraslih zapisal, da ljudje velikokrat ne vedo, kam naj se obrnejo po informacije.«

Da ne bodo govorili na pamet, so se odločili za raziskavo, ki bo dala odgovore, je dejala direktorica Andragoškega centra dr. Nataša Potočnik: »To je podprlo tudi ministrstvo za izobraževanje. Trend upadanja je bil po celotni Evropi, a nas vendarle skrbi. Cilj je, da na podlagi raziskave naredimo izhodišča, kako naprej.« Dodala je, da so v resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja odraslih, ki je bila sprejeta pred kratkim za obdobje 2022–2030, zapisali, da bodo vključenost v vseživljenjsko učenje popravili za dobrih deset odstotkov.

Prav Tedni vseživljenjskega učenja so način in ena najdostopnejših poti do velikega števila ljudi, posebno tistih, ki jim zaradi različnih življenjskih okoliščin ni uspelo pridobiti želenih kompetenc. Prireditve pripravljajo ljudske univerze, šole, vrtci, društva in nevladne organizacije, interesne skupine, posamezniki … Obiskovalci se bodo lahko udeležili različnih delavnic, predavanj, razstav, tekmovanj, izletov, pohodov, klepetov v tujih jezikih, brezplačnih testiranj znanja …

Cilj je, da bi ljudi prepričali o pomenu vseživljenjskega učenja, ki je med drugim tudi način, kako ostati večno mlad, pravijo na Andragoškem centru. Osrednja promocijska prireditev je Parada učenja, ki bo 25. maja v 17 slovenskih krajih. Kot pravi Potočnikova, bi za večji preboj potrebovali celoletno akcijo, za kar bi bilo potrebnih več sredstev. Letos ministrstvo za izobraževanje odraslih namenja 21 milijonov evrov.

Ob odprtju TVU so podelili priznanja za promocijo znanja in učenja v Savinjski regiji. Med dobitniki je tudi Tina Trstenjak, dobitnica dveh olimpijskih medalj, ki je izobraževanje zaradi športa sprva postavila na stranski tir: »Šele kasneje sem se začela zavedati, da je tudi formalna izobrazba zelo pomembna. S pomočjo Ljudske univerze Celje mi jo je uspelo dokončati. To štejem kot dodatno, tretjo olimpijsko medaljo.«