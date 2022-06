Z vodo v Istri še ni drame, je pa kritično

Martin Pregelj, direktor Rižanskega vodovoda, in župani istrskih občin so pozvali ljudi in podjetja k varčnejši porabi vode. Če to ne bo zadoščalo, bodo sprejeli nove ukrepe oziroma prepovedi. Na Kanalskem in v Vipavski dolini pa so že prepovedali uporabo pitne vode iz vodovoda za zalivanje vrtov in njiv, pranje avtomobilov ter polnjenje bazenov.

»Vsako poletje je z vidika dobave vode zahtevno, saj Slovenska Istra nima lastnega vodnega vira, število uporabnikov pa se v tem obdobju običajno poveča z 80.000 do 90.000 na 130.000,« pove Pregelj. Povečanje gre namreč na račun turizma in začasnih prebivalcev, predvsem ob koncih tedna. Po njegovih besedah za zdaj nič ne kaže, da bo deževalo – pri čemer bi potrebovali večdnevne zmerne padavine, in ne kratkotrajnih neurij. Še zlasti bi koristil dež na območju Krasa in Brkinov, kar bi pomagalo reki, katere izvir se je povsem presušil.

Vodo črpajo iz podtalnice in jo odkupujejo

»Ni drame, so pa zadeve kritične,« je opozoril direktor Rižanskega vodovoda. Trenutno črpajo podtalnico, vodo pa odkupujejo tudi od hrvaškega Istrskega vodovoda in Kraškega vodovoda, s čimer zagotavljajo vodni pretok 400 litrov na sekundo. Težave pa ima tudi Istrski vodovod, podtalnica Rižane prav tako usiha, pri čemer je v Rižani treba poskrbeti še za vzdrževanje biološkega minimuma, se pravi za preživetje rib in drugih organizmov. Posledično se bo količina vode, ki je na razpolago, še zmanjševala, ljudi, ki bodo prihajali na počitnice v Istro, pa bo vse več. Trenutne razmere – glede na vročinski val in zgodnji začetek turistične sezone – primerjajo z običajnim julijskim obdobjem.

Po oceni naj bi – če ne bo padavin – zmanjkalo od četrtine do tretjine količine vode, ki bo na razpolago. Podobne razmere so bile že leta 2012, ko so uvedli tudi določene prepovedi glede zalivanja in pranja avtomobilov. Zadnje redukcije vode za pitje pa so bile sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja in Pregelj ne pričakuje, da se bodo zdaj ponovile. »S preventivno racionalnejšo porabo se da marsikaj preprečiti,« zagotavlja.

»Razmere so take, da moramo stopiti skupaj in vsi omejiti porabo vode,« je v imenu istrskih občin poudaril koprski župan Aleš Bržan. Med priporočili je omejitev tuširanja po kopanju v morju ter zalivanje zelenic. Tuše na plažah bodo za zdaj sicer pustili delovati, a ne izključujejo, da jih bodo zaprli v prihodnjih dneh. Poziv k varčnejši rabi vode velja tudi za podjetja, medtem ko se s tako imenovanimi velikimi porabniki, kot so turistična podjetja in Luka Koper, dogovarjajo posebej.

Nov vodni vir je nujnost

Projekt preskrbe z vodo slovenske Istre z zajetjem pritokov reke Reke, Padeža in Suhorice, ki ga je sprožilo ministrstvo za okolje in prostor v prejšnjem mandatu, je v fazi priprave državnega prostorskega načrta, a se s številnimi okoljevarstvenimi pomisleki. »Z novim ministrom se bomo na to temo sestali predvidoma v mesecu dni. Vseeno je, kateri projekt bodo izbrali, morda bodo vodili tudi dva vzporedno, pomembno je, da nam zagotovijo 500 litrov na sekundo surove vode za naše območje,« je sklenil.